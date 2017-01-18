إحالة إسرائيلي مارس الطب في عمّان للقضاء

Tweet



أكد مصدر مسؤول في وزارة الصحة ضبط شخص يحمل الجنسية الإسرائيلية في عمان؛ بعد ورود شكاوى للوزارة بممارسته مهنة الطب دون الحصول على شهادة علمية. السبيل- أحمد برقاويأكد مصدر مسؤول في وزارة الصحة ضبط شخص يحمل الجنسية الإسرائيلية في عمان؛ بعد ورود شكاوى للوزارة بممارسته مهنة الطب دون الحصول على شهادة علمية.



وأكد المصدر لـ"السبيل" إحالة هذا الشخص على القضاء لممارسته مهنة الطب دون مؤهل علمي يجيز له ذلك، وبشكل مخالف للقانون.



وأوضح المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن الشخص مدعي صفة الطبيب هو من عرب 48، ويحمل الجنسية الإسرائيلية، وكان يمارس الطب ضمن المنزل الذي يقطنه في إحدى ضواحي عمان الغربية.



وقال المصدر إن وزارة الصحة تلقت عدة شكاوى حول هذا الشخص، مشيراً إلى أن ضبط كوادر الوزارة لهذا الشخص تم قبل عدة أسابيع، وعلى إثر ذلك تم إحالته إلى النائب العام.



