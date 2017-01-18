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الأربعاء 18 كانون الثاني 2017

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اتفاق نيابي مع ''التربية'' لمعادلة ''التوجيهي'' من الخارج

اتفاق نيابي مع &#039;&#039;التربية&#039;&#039; لمعادلة &#039;&#039;التوجيهي&#039;&#039; من الخارج
السبيل- (بترا)- اعلن رئيس لجنة التربية النيابية مصلح الطراونة عن اتفاق توصل اليه المكتب الدائم للمجلس واللجنة مع وزارة التربية والتعليم حول موضوع معادلة الشهادات الثانوية للحاصلين عليها من الخارج.
وأخذ مجلس النواب علما بالاتفاق الذي ينص على ان المعادلة تكون وفق نظام معادلة الشهادات لسنة 2013 وتعليماته للحاصلين على الشهادات قبل عام 2016، في حين يتم معادلة الشهادات بعد عام 2016 من خلال الخضوع الى امتحان للقدرات المعرفية والتحصيلية يمكن اعادته لعدة مرات وباوقات متقاربة.

واشار الاتفاق الى ان مدة الاقامة ستكون وفق التقويم المدرسي في البلد التي تتواجد به المدارس التي حصل الطلبة على الشهادة منها.

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