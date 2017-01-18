حرمان النائب بينو من حضور 5 جلسات متتالية

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أوصت لجنة السلوك والنظام في مجلس النواب، اليوم الأربعاء، بفصل النائب ثامر بينو من لجنة النزاهة، وحرمانه من حضور الجلسات حتى نهاية الدورة العادية، مع بقاء مخصصاته المالية، وذلك على خلفية أحداث الامس. السبيل- نبيل حمرانأوصت لجنة السلوك والنظام في مجلس النواب، اليوم الأربعاء، بفصل النائب ثامر بينو من لجنة النزاهة، وحرمانه من حضور الجلسات حتى نهاية الدورة العادية، مع بقاء مخصصاته المالية، وذلك على خلفية أحداث الامس.

وأقرّ مجلس النواب حرمان النائب تامر بينو من حضور خمس جلسات نيابية.

ورفض المجلس توصية لجنة السلوك والنظام فصل بينو من عضوية لجنة السلوك.

وكانت لجنة السلوك أوصت بحرمان بينو من حضور جلسات البرلمان حتى نهاية الدورة العادية الحالية لكن مجلس النواب رفض ذلك وأقرّ حرمانه من حضور 5 جلسات برلمانية.

وقال رئيس لجنة السلوك النائب محمود النعيمات أنّ اللجنة اجتمع مع النائب بينو الذي أقرّ بخطئه وابدى استعداده الاعتذار عن ما بدر منه في جلسة مساء الثلاثاء.



وكانت مناوشات حدثت يوم امس بالجلسة المسائية بين كتلة الاصلاح، والنائب طارق خوري على خلفية اتهام الاخير للرئيس المصري السابق محمد مرسي بتلقيه مبالغ مالية من أمريكا.



واحتج النائب بينو على ذلك، واقتحم منصة الرئاسة، وضرب بيده على الطاولة؛ للتعبير عن رفضه مما يقوله خوري.