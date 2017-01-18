موقوفو "أمن الدولة" ينفون التهم الموجة إليهم

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أكد النشطاء الموقوفون من قبل محكمة أمن الدولة بتهمة "التحريض على تقوض نظام الحكم" أن اعتقالهم جاء بناء على منشورات نسبت لهم موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بحسب ما أكده المحامي عبد القادر الخطيب الذي التقى المعتقلين في سجن الهاشمية بالزرقاء صباح اليوم.

السبيل - خليل قنديلأكد النشطاء الموقوفون من قبل محكمة أمن الدولة بتهمة "التحريض على تقوض نظام الحكم" أن اعتقالهم جاء بناء على منشورات نسبت لهم موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بحسب ما أكده المحامي عبد القادر الخطيب الذي التقى المعتقلين في سجن الهاشمية بالزرقاء صباح اليوم.



وأشار الخطيب في تصريح لـ"السبيل" إلى لقائه كلاً من: اللواء المتقاعد محمد العتوم، والنائب السابق وصفي الرواشدة، والناشط الدكتور عمر العسوفي، والمعلم عبد الرحمن الدويري في سجن الهاشمية حيث تم نقل المعتقلين الثمانية.



فيما نفوا للخطيب ما تداولته عدد من وسائل الاعلام عن عقد أي لقاءات بينهم، او مشاركتهم في اجتماعات للتحضير لـ"عصيان مدني".



وبحسب ما نقله الخطيب عن المعتقلين، فإن التحقيقات معهم تركزت حول منشورات نسبت لهم على موقع الفيس بوك حول قرارات الحكومة برفع الأسعار، ومنشورات حول ضرورة محاربة الفساد ومحاسبتهم.

وجدد الخطيب مطالبته بالإفراج الفوري عنهم، مضيفاً: "كيف يتم توقيف شخصيات ورموز وطنية في مهاجع الجنائيين، وأصحاب السوابق، كما أن ما جرى من إجراءات توقيفهم، والتحقيق معهم مخالف القانون".



وبحسب الخطيب، شمل قرار مدعي عام محكمة أمن الدولة يوم أمس بالتوقيف في سجن الهاشمية بالزرقاء لمدة 14 يوماً ثمانية معتقلين، وجهت لهم تهمة التحريض على تقويض نظام الحكم، وهم كل من: اللواء المتقاعد محمد العتوم، والنائب السابق وصفي الرواشدة، والدكتور عمر العسوفي، والمعلم عبد الرحمن الدويري، والناشط فلاح الخلايلة، والدكتور حسام العبداللات، والعقيد المتقاعد خالد الفقراء، والناشط أحمد فريوان .