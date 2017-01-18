السفير التركي: جريحان أردنيان ما يزال وضعهما حرجًا

السبيل – حارث عواد ومراد المحضيقال السفير التركي في عمان مراد كراجوز، اليوم الاربعاء، إن هناك أربعة جرحى أردنيين ما زالوا يعالجون في المستشفيات التركية، جراء العمل الارهابي الذي شهدته أحد الملاهي الليلة في اسطنبول ليلة رأس السنة.واضاف السفير أن اثنين من الجرحى الأردنيين حالتهم ما زالت حرجة، وهما يعالجان في المستشفيات الحكومية التركية، حتى الآن، ولغاية الاطمئنان عليهم، وعودتهم إلى المملكة.واشار إلى أنه يقوم بشكل شخصي بالتواصل مع الجرحى الأردنيين هناك، للاطمئنان عليهم، وللاستماع للفريق الطبي المشرف على علاجهم، مضيفا أنه يتواصل مع اهالي الجرحى في عمان بشكل دوري ومستمر.ووصف كاراغوز العلاقات الاردنية التركية بـ"التاريخية والمتجذرة" على كافة المستويات والصعد.وقال في مؤتمر صحافي اليوم الأربعاء بمناسبة مرور 70 سنة على تأسيس العلاقات الدبلوماسية الاردنية: "ان الاردن يعتبر جوهرة وسط منطقة ملتهبة، ويشهد تطورات كبيرة"، مشيدا بقدرة الاردن في الحفاظ على أمنه واستقراره.واكد ان الأردن صديق وشريك اساسي لتركيا وسيتم هذا العام تكثيف التعاون من خلال تبادل الوفود على مختلف المستويات، مشيرا الى ان رئيس الوزراء هاني الملقي سيقوم بزيارة الى تركيا قريبا.واشار الى ان حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ في عام 2014 مليار دولار، وهناك استثمارات تركية في الاردن بحوالي 2ر2 مليار دولار في مجالات مختلفة ابرزها المقاولات والمياه، وجميعها شركات تحظى بسمعة دولية متميزة.ولفت الى الدور الكبير الذي تقوم به وكالة التعاون والتنمية التركية (كيكا) في مشاريع مهمة وحيوية في الاردن خاصة مشاريع البنية التحتية.ونوه السفير التركي بعلاقات التعاون بين البلدين التي وصلت لمستويات مثالية من خلال اتفاقيتي "إلغاء التأشيرة بين البلدين"، و"اتفاقية التجارة الحرة" اللتين دخلتا حيز التنفيذ في عامي 2009 و2011 على التوالي، فضلاً عن رحلات الطيران المباشرة بين اسطنبول-عمان، وأنقرة – عمان ودورها في تعزيز التواصل المباشر بين الشعبين الصديقين.واشار الى وجود تعاون ثقافي وتعليمي، فهناك 700 طالب اردني يدرسون في تركيا، و3500 مواطن تركي في الاردن، وهم بمثابة جسر تواصل بين البلدين الصديقين.واوضح ان هناك تعاونا وتنسيقا مع الاردن في مجال محاربة الارهاب الذي اصبح ظاهرة تقلق الجميع، لافتا الى اصابة عدد من المواطنين الاردنيين في الاعتداء الذي حصل على مطعم في اسطنبول، وهم يعالجون الان في تركيا، متمنيا لهم الشفاء العاجل.واستعرض تطورات الاوضاع في سوريا والعراق، وموقف تركيا منها، واهمية الحل السياسي لهذه القضايا.