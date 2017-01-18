ثلاثيني يطعن زوجته و3 من بناته في الرمثا الأربعاء, 18 كانون2/يناير 2017 11:56 حجم الخطتصغير حجم الخطزيادة حجم الخطTweetالسبيل - أقدم ثلاثيني على طعن زوجته و3 من بناته في محافظة الرمثا صباح اليوم الأربعاء الأمر الذي أدى لوفاة الزوجة وطفلتيها وتعرض الطفلة الثالثة لإصابة خطيرة بحسب مصدر أمنى لـ"السبيل". وذكر المصدر أن الجاني قام بتسليم نفسه للجهات الأمنية عقب ارتكابه للجريمة. Tweetإضافة تعليقالاسم (مطلوب):0إرسال التعليقالتعليقات التعليقات فرز حسب الأقدمفرز حسب الأحدث لا توجد تعليقات تعليقات مميزةالإعجابات عد إلى الأعلى
إضافة تعليق