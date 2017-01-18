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الأربعاء 18 كانون الثاني 2017

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ثلاثيني يطعن زوجته و3 من بناته في الرمثا

ثلاثيني يطعن زوجته و3 من بناته في الرمثا
السبيل - أقدم ثلاثيني على طعن زوجته و3 من بناته في محافظة الرمثا صباح اليوم الأربعاء الأمر الذي أدى لوفاة الزوجة وطفلتيها وتعرض الطفلة الثالثة لإصابة خطيرة بحسب مصدر أمنى لـ"السبيل". 
 
وذكر المصدر أن الجاني قام بتسليم نفسه للجهات الأمنية عقب ارتكابه للجريمة.

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