صورة لشخص يلعب "شطرنج" تقود ناشرها لـ"المحكمة" (استمع)

السبيل - مؤمنة معاليقال رئيس قسم التحقيق والمتابعة في وحدة الجرائم الإلكترونية الرائد رائد الرواشدة إن أحد المواطنين اشتكى على شخص، قام بتصويره عن بعد في أحد المقاهي، وهو يلعب الشطرنج مع صديقه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأرفق معها عبارة "اكتب أجمل تعليق"؛ الأمر الذي دفع بالنشطاء إلى كتابة تعليقات بعضها مسيئة.وأضاف الرواشدة خلال حديثه لبرنامج "ًصوت المواطن" أن ناشر الصورة لوحق من خلال التتبع الفني، والتعرف عليه، والوصول له، مشيراً إلى أن صاحب الصورة اشتكى على المسيئين له من خلال التعليقات.