''المعلمين'' تحذر من فصل إدارة المناهج والتدريب بـ ’التربية’

Tweet السبيل - حذرت نقابة المعلمين الأردنيين من أي مساس أو تفكير يدفع باتجاه فصل إدارتي المناهج والتدريب عن جسم وزارة التربية والتعليم تحت أي مسوغ.



وقال الناطق الإعلامي باسم النقابة الدكتور أحمد الحجايا، من خلال تصريح وصل "السبيل" نسخة عنه اليوم الأربعاء، إن النقابة سيكون لها موقف حازم للحيلولة دون المضي قدما بهذا القرار، مشيرا إلى أن النقابة تلقت العديد من الملاحظات والاستفسارات التي تحدثت عن نية الوزارة في اتخاذ قرار يقضي بفصل إداراتي المناهج والتدريب.



وأشار الحجايا خلال برنامج "استوديو التعليم"- الذي يبث على شاشة الحقيقة الدولية كل ثلاثاء- إلى أن النقابة ترصد العديد من القضايا والتي سيتم مناقشتها خلال الاجتماعات التي ستعقد مع وزير التربية والتعليم خلال الفترة القادمة، من بينها قضية المعلمين المعتقلين بسبب إبداء رأيهم ومواقفهم عبر صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.



وشدد على أهمية التشريعات القانونية ودورها في النهوض بالعمل النقابي، مبينا أن التعديلات القانونية على طاولة ديوان التشريع والرأي وبانتظار تحويلها إلى مجلس النواب.



وأكد الحجايا على موقف النقابة الحازم في الوقوف بوجه أي محاولة للمساس بمواد قانون نقابة المعلمين والسعي نحو مسخ بعض مواده القانونية، وعلى رأسها استقلال النقابة إداريا وماليا وإلزامية العضوية، وتعريف المعلم بالطريقة التي تحفظ عضويته وحقه بالانتساب إلى نقابة المعلمين كمؤسسة تسعى للدفاع عن حقه وحفظ حقوقه المهنية.



