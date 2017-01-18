وفاة طفلين و6 اصابات اثر حريق منزل بالزرقاء

السبيل- صرحت إدارة الإعلام في الدفاع المدني بأن طواقم الإطفاء والإسعاف في مديرية دفاع مدني الزرقاء تعاملت مع حريق شب داخل احد المنازل بمنطقة ضاحية الأميرة بسمة ، حيث نتج عن الحادث وفاة طفلين يبلغان من العمر (سنتان) اثر تعرضهم لحروق من الدرجة الثالثة (تفحم) وإصابة (6) أشخاص آخرين بضيق في التنفس اثر استنشاقهم للغازات المنبعثة عن الحريق.