وفاة طفلين و6 اصابات اثر حريق منزل بالزرقاء
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السبيل- صرحت إدارة الإعلام في الدفاع المدني بأن طواقم الإطفاء والإسعاف في مديرية دفاع مدني الزرقاء تعاملت مع حريق شب داخل احد المنازل بمنطقة ضاحية الأميرة بسمة ، حيث نتج عن الحادث وفاة طفلين يبلغان من العمر (سنتان) اثر تعرضهم لحروق من الدرجة الثالثة (تفحم) وإصابة (6) أشخاص آخرين بضيق في التنفس اثر استنشاقهم للغازات المنبعثة عن الحريق.
وأضافت إدارة الإعلام أن فرق الإطفاء قامت بإخماد الحريق و السيطرة عليه بينما تولت فرق الإسعاف تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم إلى مستشفى الزرقاء الحكومي ومستشفى جبل الزيتونة وحالتهم العامة متوسطة وإخلاء الوفاتان إلى مستشفى الزرقاء الحكومي ، وسبب الحريق ناتج عن تماس كهربائي .
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