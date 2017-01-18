انخفاض درجات الحرارة اليوم

Tweet السبيل- تنخفض قليلاً درجات الحرارة نهار اليوم، مع بقائها أعلى من مُعدلاتها المُعتادة لمثل هذا الوقت من العام بقليل.



وأوضح موقع طقس العرب، أن أجواء باردة نسبياً تسود في عموم المناطق وباردة في الجبال، في حين تستمر الأجواء لطيفة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتظهر تدريجياً كميات من السحب المنخفضة خاصة في شمال المملكة.



وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا فوق جبال الشراه، وفي خليج العقبة شمالية معتدلة السرعة. في حين، تسود أجواء باردة عموماً بالأخص في البادية والسهول الشرقية، مع ظهور السُحب المنخفضة ليلاً، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.



وتوقع "طقس العرب" أن توالي درجات الحرارة نهار غد انخفاضها لتساوي مُعدلاتها المُعتادة نسبة لهذه الفترة من العام، وتسود أجواء باردة في عموم المناطق وخاصة الجبلية، مع ظهور للسُحب المنخفضة.



وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، وفي خليج العقبة شمالية معتدلة إلى نشطة السرعة.