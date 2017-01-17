الطراونة: نعتز بجيشنا.. وخوري: ما قلته مجرد تساؤل

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قال رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة، "إننا أحوج ما نكون اليوم إلى كلمة جامعة في ظل ما يحدق بالوطن من أخطار".

السبيل - بتراقال رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة، "إننا أحوج ما نكون اليوم إلى كلمة جامعة في ظل ما يحدق بالوطن من أخطار".



واكد الطراونة في تصريح مساء اليوم الثلاثاء، "أن وحدتنا الوطنية وتكاتفنا المشهود خلف جيشنا وأجهزتنا الأمنية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني هي الأساس في تجاوز كل المحن التي مرّ بها الوطن، واستطعنا مع تلك المعادلة تجاوز أصعب الظروف في هذا المحيط الملتهب، وسنبقى بعون الله الجند الأوفياء لوطننا وقيادتنا والمخلصين لشعبنا الأصيل".



وقال إن المكتب الدائم في المجلس تلقى من الأمانة العامة توضيحاً من النائب طارق خوري حول ما ورد في كلمته في جلسة اليوم أثناء مناقشات المجلس لمشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات المستقلة لسنة 2017.



وبحسب ما ورد إلى أمانة النواب في توضيح خوري انه أكد اعتزازه وافتخاره بجيشنا وأجهزتنا الأمنية، وأن تضحياتهم ونضالهم لا يمكن التطرق إليها بأي سوء، وإنما توشح على الصدور.



وأكد خوري أن ما ورد في كلمته مجرد تساؤل عن دور حلفاء المملكة في حين يقوم جيشنا بجهد كبير في حماية حدودها على مختلف اتجاهاتها.



وكانت الأمانة العامة شطبت ما ورد في كلمة النائب خوري، بطلب من رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة، عقب تأكيد أحد النواب بعدم جوازها، مؤكدة أن موضوع الخلاف تحت القبة لم يكن بسبب ما فُسر على أنه إساءة للجيش، إنما لخلافات سياسية، ما حدا برئيس المجلس إلى رفع الجلسة لتطويق تداعيات ما جرى.



وكان خوري قد قال في كلمته: "أين حلفاءنا من مديونية الأردن 28 ملياراً؟ أين حلفاؤنا من اللي بحمي حدود السعودية من أولها لآخرها؟ أين حلفاؤنا من اللي بحمي حدود الكيان الصهيوني من أوله لآخره؟"، مما دفع رئيس مجلس النواب إلى شطب ما عُد إشارة إلى الجيش الأردني.







