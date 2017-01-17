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الثلاثاء 17 كانون الثاني 2017

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أمانة النواب: الطراونة لم يطلب بطاقات خاصة بالنواب للتأمين الصحي

أمانة النواب: الطراونة لم يطلب بطاقات خاصة بالنواب للتأمين الصحي
السبيل - بترا

قالت الأمانة العامة في مجلس النواب إن رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة لم يطلب من الحكومة إصدار بطاقة خاصة بالنواب للتأمين الصحي، على النحو الذي تناقلته بعض وسائل الإعلام.

وأضافت في بيان اليوم الثلاثاء، إن أعضاء مجلس النواب يعاملون في التأمين الصحي معاملة الوزراء بالأساس، وهو إجراء سرى على المجالس النيابية السابقة، ولا يوجد أي جديد في هذا الملف سوى أن تأخيراً جرى في بعض مراجعات النواب للمستشفيات، ما حدى برئيس المجلس الطلب من رئيس الوزراء تسهيل حصولهم على تلك البطاقات.

وأضافت أن رئيس المجلس قال اليوم خلال مناقشات النواب لمشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية لسنة 2017، إن إحدى عضوات البرلمان أبلغته بوجود تأخير في إجراءات التأمين الصحي لها لدى مراجعتها أحد المستشفيات، بناءً على تعميم من وزير الصحة، ليستدرك الطراونة بالقول إن رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي أبلغه بأنه لا يوجد اختلاف ما بين النواب والوزراء في مسألة التأمين الصحي، وأن المسألة متعلقة بتأخير إصدار بطاقات التأمين لبعض النواب، ليطلب عقبها الطراونة من زملائه النواب إصدار بطاقاتهم لتسهيل مهامهم.

وقالت أن أعضاء المجلس الذين سبقوا وأن كانوا نواباً في مجالس سابقة، يحملون ذات البطاقات وأن المسألة تتعلق بالنواب الجدد فقط.

وعبرت الأمانة العامة في ختام تصريحها عن تقديرها لدور الصحافة في نقل الوقائع والمعلومات، كشريك رقابي للمجلس، مؤكدة حرصها على الشفافية وتوضيح أي معلومة.


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