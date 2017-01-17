إصابتان اثر حادث تدهور قلاب في الطفيلة

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السبيل- صرحت إدارة الإعلام في الدفاع المدني بأن فرق الدفاع المدني في مديرية الطفيلة وبإسناد من مديرية الكرك تعاملت اليوم مع حادث تدهور تعرض له قلاب على طريق الغور ـ منطقة المرامل مما أدى إلى انفصال رأس القلاب عن الصندوق واشتعال في إطارات الكاوتشوك حيث نتج عن الحادث إصابة شخصان بجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم .

وأضافت إدارة الإعلام بان فرق الدفاع المدني تحركت على الفور إلى موقع الحادث حيث عملت فرق الإطفاء على إخماد الحريق والسيطرة علية كما قامت فرق الإنقاذ بإخلاء السائق من داخل القلاب باستخدام معدات الإنقاذ الخاصة بمثل هذه الحوادث بينما تولت فرق الإسعاف تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ومن ثم نقلهما إلى مستشفى الأمير زيد العسكري وحالتهما العامة ما بين البالغة والمتوسطة.