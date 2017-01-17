إصابتان اثر حادث تدهور قلاب في الطفيلة
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وأضافت إدارة الإعلام بان فرق الدفاع المدني تحركت على الفور إلى موقع الحادث حيث عملت فرق الإطفاء على إخماد الحريق والسيطرة علية كما قامت فرق الإنقاذ بإخلاء السائق من داخل القلاب باستخدام معدات الإنقاذ الخاصة بمثل هذه الحوادث بينما تولت فرق الإسعاف تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ومن ثم نقلهما إلى مستشفى الأمير زيد العسكري وحالتهما العامة ما بين البالغة والمتوسطة.
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