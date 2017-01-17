مشادة كلامية بين النائب بينو و طارق خوري (فيديو) الثلاثاء, 17 كانون2/يناير 2017 17:57 حجم الخطتصغير حجم الخطزيادة حجم الخطTweetالسبيل- (بترا)- قرر المجلس تحويل النائب تامر بينو الى لجنة النظام والسلوك النيابية على اثر مشادات نيابية حادة على خلفية مداخلة للنائب طارق خوري، حيث قام النائب بينو بتوجيه النقد للنائب خوري من منصة رئيس المجلس الذي اعتبر ذلك تماديا على هيبة المجلس. - مصدر الفيديو هلا أخبارTweetإضافة تعليقالاسم (مطلوب):0إرسال التعليقالتعليقات التعليقات فرز حسب الأقدمفرز حسب الأحدث لا توجد تعليقات تعليقات مميزةالإعجابات عد إلى الأعلى
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