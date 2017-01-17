مشادة كلامية بين النائب بينو و طارق خوري (فيديو)

السبيل- (بترا)- قرر المجلس تحويل النائب تامر بينو الى لجنة النظام والسلوك النيابية على اثر مشادات نيابية حادة على خلفية مداخلة للنائب طارق خوري، حيث قام النائب بينو بتوجيه النقد للنائب خوري من منصة رئيس المجلس الذي اعتبر ذلك تماديا على هيبة المجلس.- مصدر الفيديو هلا أخبار