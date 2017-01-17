Menu
الثلاثاء 17 كانون الثاني 2017

تويترفيسبوكRSS

أرسل خبرا  اتصل بنا  من نحن

احباط تهريب أدوية محظورة في مطاريّ الشحن والركاب

احباط تهريب أدوية محظورة في مطاريّ الشحن والركاب
السبيل- (بترا)- احبطت كوادر الجمارك الأردنية العاملة في مركزي جمرك مطار التخليص ومطار الركاب عملية تهريب أدوية محظورة بعدد 25678 حبة.

ومن خلال التفتيش الدقيق لبعض الطرود في مطار الملكة علياء الدولي للتخليص تم العثور على 12678 حبة من صنفي (لاريكا) و(جيليكا) كانت مخفية بصورة احترافية في مخابئ سرية، علماً أنه قد تم التصريح عن المحتويات بأنها (أثاث).

وفي مطار الركاب تمكنت كوادر الجمارك وعلى مدار يومين من التدقيق والمتابعة من إحباط تهريب كمية تقدر بـ 13000 حبة من نوع (لاريكا) كانت مخفية ضمن أمتعة مجموعة من الركاب بغرض التمويه.

وتم تنظيم محضر ضبط أصولي بالمحتويات وعرضها على الجهات المختصة واستكمال الإجراءات اللازمة بحق المخالفين وذلك حسب قانون وتعليمات الجمارك الأردنية النافذة.

وعلى صعيد متصل تمكنت كوادر جمرك مطار الركاب من إحباط تهريب 200 كغم من المكملات الغذائية كانت مخبأة داخل حقائب مجموعة من المسافرين، حيث تم تنظيم محضر ضبط بالمحتويات وتحويلها للجهات المختصة.

إضافة تعليق

0

التعليقات

  • لا توجد تعليقات
عد إلى الأعلى