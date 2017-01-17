احباط تهريب أدوية محظورة في مطاريّ الشحن والركاب

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السبيل- (بترا)- احبطت كوادر الجمارك الأردنية العاملة في مركزي جمرك مطار التخليص ومطار الركاب عملية تهريب أدوية محظورة بعدد 25678 حبة.



ومن خلال التفتيش الدقيق لبعض الطرود في مطار الملكة علياء الدولي للتخليص تم العثور على 12678 حبة من صنفي (لاريكا) و(جيليكا) كانت مخفية بصورة احترافية في مخابئ سرية، علماً أنه قد تم التصريح عن المحتويات بأنها (أثاث).



وفي مطار الركاب تمكنت كوادر الجمارك وعلى مدار يومين من التدقيق والمتابعة من إحباط تهريب كمية تقدر بـ 13000 حبة من نوع (لاريكا) كانت مخفية ضمن أمتعة مجموعة من الركاب بغرض التمويه.



وتم تنظيم محضر ضبط أصولي بالمحتويات وعرضها على الجهات المختصة واستكمال الإجراءات اللازمة بحق المخالفين وذلك حسب قانون وتعليمات الجمارك الأردنية النافذة.



وعلى صعيد متصل تمكنت كوادر جمرك مطار الركاب من إحباط تهريب 200 كغم من المكملات الغذائية كانت مخبأة داخل حقائب مجموعة من المسافرين، حيث تم تنظيم محضر ضبط بالمحتويات وتحويلها للجهات المختصة.