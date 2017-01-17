عاملون بـ''المجتمع الإسلامي'' يضربون

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نفذ العاملون في كلية المجتمع الإسلامي في الزرقاء، ظهر اليوم، إضرابًا في حرمها، وذلك رفضًا لقرار وقف التسجيل وانعدام الحوار مع الادارة. السبيل- عبد الرحمن نجمنفذ العاملون في كلية المجتمع الإسلامي في الزرقاء، ظهر اليوم، إضرابًا في حرمها، وذلك رفضًا لقرار وقف التسجيل وانعدام الحوار مع الادارة.



الإضراب الذي يعد الأول من نوعه يأتي احتجاجًا على ما اعتُبر أنه مقدمةٌ لـ"إغلاق الكلية"، بعد قرار د. جميل الدهيسات رئيس هيئة أمناء الكلية، رئيس الهيئة المؤقتة لجمعية المركز الإسلامي الخيرية، وقف التسجيل الجديد بالكلية "من تاريخه" (أي لفترة مفتوحة دون تحديد) اعتبارًا من الفصل القادم.



ولفتت لجنة إنقاذ الكلية المُشكَّلة على أثر القرار إلى أن "اللجنة" قدمت إلى مجلس الأمناء مقترحات مكتوبة لتجاوز عواقب العجز المادي، لكنها "رُفضت، ولم يجر التعامل معها بجدية كجدية القرار".



وأضافت "اللجنة" أنها طلبت مقابلة مجلس أمناء الكلية للتحاور في القرار وتداعياته، واقتراح حلول، إلا أن طلبهم "ظل معلقًا، دون رفض أو موافقة".



المبالغة بالرقم



وفيما يبرر متخذو وقف التسجيل الجديد قرارهم بـ"العجز المالي البالغ 470 ألف دينار"، تشدد لجنة إنقاذ الكلية على أن "الرقم مبالغ فيه".



إذ تشير الناطق باسم لجنة الإنقاذ الدكتورة ساجدة أبو فارس إلى أن "المؤسسات الوطنية والوزارات والحكومات تعاني من عجز مالي، غير أننا لم نرَ أيًّا منها تُغلَق لسبب كهذا!".



وأكدت أبو فارس لـ"السبيل" أن رقم العجز المُعلَن "مبالغ فيه"، مبينةً أن التدقيق المالي الموثَّق لمصاريف الكلية، ووارداتها، وميزانيتها أثبت أن "المبلغ ليس حقيقيًّا، وبحوزتنا مراجعات موثقة تثبت ذلك"، وأن "العجز المالي الحقيقي يتراوح بين 67 ألف دينار و100 ألف دينار".



مدخرات محبوسة



ورأت أبو فارس أن مخرجات وزارتي التربية والتعليم، والتعليم العالي، وما أفرزتاه من تدني معدلات القبول في الجامعات والكليات ساهم في عجز الكلية المالي، غير أنها نَبَّهت على أن "للكلية مدخرات من توفير الأرباح السنوية لدى جمعية المركز منذ عام 1989 تفوق المليون دينارٍ، ترفض الهيئة المؤقتة للجمعية الإفراج عنها، لسد العجز!!".



ابتعاثات غير مسدَّدة



وعزت أبو فارس العجز المالي –أيضًا- إلى ابتعاث المراكز التابعة لجمعية المركز الإسلامي المدارة من قبل اللجنة المؤقتة التي شكلتها الحكومة منذ وضع يدها على الجمعية في 2008، أربعين طالبة للدراسة في الكلية على نفقتها، مستدركة بأن "الجمعية" إلى اليوم لم تسدد للكلية أقساط الطالبات.



وقالت أبو فارس لـ"السبيل" إن "الأصل في المشاريع الوطنية التعليمية والاجتماعية والفكرية أن تكبر، لا أن تصغُر، فبدل أن تُحوَّل الكلية إلى جامعة، يجري الحديث الآن عن تحويلها إلى مدرسة!!".



وتابعت أن الكلية قِبلة للطلاب غير الناطقين بالعربية، موضحة أن ثمة طالبات فيها من ماليزيا وروسيا وأندونيسيا وتركيا جئن لدراسة الشريعة واللغة العربية فيها، معتبرةً أن القرار تمهيد لإغلاق كلية تستقطب طالبات من الوطن وخارجه.



من جانبه بين رئيس مجلس أمناء الكلية رئيس الهيئة المؤقتة لجمعية المركز الإسلامي، الدكتور جميل دهيسات، في تصريح سابق أن قرار التعليق جاء بناء على "دراسة الخيار الأنسب لحل مشكلة العجز المالي الذي تعاني منه الكلية"، مشيرا إلى أن أعداد المسجلين في هذا الفصل عادة ما تكون "قليلة وغير مؤثرة".



وقال إن الكلية "تعاني من تراجع في أعداد الطلبة، وفي وضعها المالي، وتسجل عجزا ماليا منذ العام 2010".



وأضاف أن الكلية "سجلت حتى نهاية شهر آب (أغسطس)، عجزا ماليا قدره 470 ألف دينار، إضافة إلى نفقات تشغيلية شهرية تقدر بـ40 ألف دينار"، مشيرا إلى أن جمعية المركز الإسلامي "أقرضت الكلية رواتب أشهر 10 و11 و12".



وأشار إلى أن مجلس الأمناء "يدرس عدة خيارات لمعالجة الأزمة المالية، ونعمل على دراسة الخيار الأنسب"، مبينا أن "أبرز الخيارات المطروحة، البحث عن ممول للجامعة، أو استبدال الكلية بمدرسة للبنات، أو إغلاقها، فضلا عن خيارات أخرى".