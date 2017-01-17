القبض على تجار مخدرات.. وضبط مركبات مسروقة وأسلحة

Tweet السبيل- ألقت الأجهزة الأمنية القبض على عدد من تجار ومروجي المواد المخدرة، وضبطت كميات كبيرة من المواد المخدرة المختلفة، اضافة الى اسلحة وعتاد ومجموعة من المركبات المسروقة وغير المسجلة .



وفي التفاصيل، ذكرت ادارة الاعلام الامني من خلال بيان وصل "السبيل" نسخة منه ان العاملين في ادارة مكافحة المخدرات، ومن خلال متابعتهم، وتكثيف الجهود لضبط تجار ومروجي المواد المخدرة، باشروا بجمع المعلومات، ورصد ومراقبة عدد من المشتبه بهم في قضايا الاتجار وترويج المواد المخدرة ممن يقطنون في احد مناطق شرق عمان؛ للتأكد من ممارستهم تلك النشاطات الجرمية، والقبض عليهم، وما بحوزتهم من مواد مخدرة .



واضافت ادارة الاعلام الامني انه وبعد الانتهاء من جمع المعلومات بكافة الطرق الاستخباراتية، تم تحديد تسعة منازل يستخدمها اولئك الاشخاص المشتبه بهم بترويج وحيازة المواد المخدرة، وجرى مداهمتها جميعا من قبل ادارة مكافحة المخدرات، والفريق الخاص التابع لها صباح امس.

وألقي القبض داخل تلك المنازل على 12 شخصا، وضبط بحوزتهم ما مجموعة 13 كغم من مادة الحشيش الصناعي (الجوكر)، اضافة الى 10 آلاف كيس صغير معبأ ايضا بذات المادة، و2 كغم من بودرة الحشيش الصناعي، وكف من مادة الحشيش المخدر، وكمية من الحبوب المخدرة، اضافة الى خمسة اسلحة نارية، وكمية من العتاد الحي .



وتابعت ادارة الاعلام الامني ان ابرز تلك المداهمات كانت لمنزل عثر بداخله على 6 كغم من مادة الحشيش الصناعي، اضافة الى 10 آلاف كيس صغير معبأ بذات المادة، ومعدة للبيع، و2 كغم من مادة بوردة الحشيش الصناعي، ومواد كيمائية خطرة تستخدم لتصنيع تلك المواد المخدرة القاتلة، وبوشرت التحقيقات مع كافة المقبوض عليهم، تمهيدا لإحالتهم على مدعي عام محكمة امن الدولة .



وفي سياق متصل، قالت ادارة الاعلام الامني إن العاملين في ادارة مكافحة المخدرات تمكنوا من ضبط اربعة اشخاص في احدى مناطق البادية الوسطى في اوقات واماكن مختلفة بعد الانتهاء من جمع المعلومات حولهم، وتأكيد قيامهم جميعا بالاشتراك بحيازة وترويج المواد المخدرة، وضبط بحوزتهم كميات من مادة الحشيش الصناعي والبودرة التي تدخل بتصنيعه .



واضافت ادارة الاعلام الامني ان التحقيقات في تلك القضية اكدت استخدام المقبوض عليهم عددًا من المركبات المسروقة وغير المسجلة اثناء ترويجهم المواد المخدرة، وجرى تحديد مكان إخفاء تلك المركبات وتمت مداهمته، وعثر بداخله على 10 مركبات تبين ان جزءًا منها مسروقة، والاخرى غير مسجلة، وما زال التحقيق جاريًا في القضية .

