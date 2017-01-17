تهمة ''التحريض على النظام '' لنشطاء معتقلين

السبيل – خليل قنديلوجهت محكمة أمن الدولة لنشطاء أعتقلوا الاسبوع الماضي، تهمة التحريض على تقويض نظام الحكم وفق المادة 149 من قانون العقوبات فيما تم نقلهم من دائرة المخابرات العامة إلىبحسب ما أكده المحامي عبدالقادر الخطيب.

عبد الرحمن الدويري و

وأشار الخطيب في تصريح لـ"السبيل" إلى تبلغه وذوي المعتقلين اليوم بنقل المعتقلين إلى عدة سجون فيما كان مقرراً السماح لذوي المعتقلين بزيارتهم اليوم في مكان توقيفهم في دائرة المخابرات العامة حيث حدد يوم الأحد موعداً جديداً للزيارة .وبحسب الخطيب: شملت التهمة كلاً من اللواء المتقاعد محمد العتوم والنائب السابق وصفي الرواشدة والدكتور حسام العبداللات و الناشط الدكتور عمر العسوفي والناشط فلاح الخلايلة ، حيث جدد الخطيب المطالبة بالإفراج الفوري عنهم معتبراً ان ما تم من اجراءات بحق المعتقلين مخالف للقانون لا سيما فيما يتعلق بإجراءات توقيفهم والتحقيق معهم دون وجود محاميي الدفاع عنهم.

وبحسب ما صرح المحامي الخطيب، فإن سبب التوقيف كان إثر اجتماع عقد في منزل أحد المعتقلين تمهيدا لتشكيل حراك منظم للمطالبة بإصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية، فيما تم توقيف البعض الآخر على خلفية نشر عبارات على مواقع التواصل الاجتماعي، اعتبرت انها تشكل إساءات وخرقا للقانون.

طالب حزب جبهة العمل الاسلامي من خلال بيان تلاه عضو المكتب التنفيذي للحزب مراد العضايلة في مؤتمر صحفي عقده ظهر امس الحكومة، بالإفراج الفوري عن النشطاء الذين تم توقيفهم خلال اليومين الماضيين.

وكلف الحزب لجنة الحريات بمتابعة ملف الموقوفين وإجراء ما يلزم لهم.