"الترخيص": هذه المركبات غير مشمولة بقرار التعرفة الجديدة

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قال مدير إدارة ترخيص السواقين والمركبات، العميد عناد ركيبات، إن التعرفة الجديدة لرسوم نقل ملكية المركبات لن تشمل المركبات الإنشائية، والزراعية، والمركبات العمومية.

السبيل - مؤمنة معاليقال مدير إدارة ترخيص السواقين والمركبات، العميد عناد ركيبات، إن التعرفة الجديدة لرسوم نقل ملكية المركبات لن تشمل المركبات الإنشائية، والزراعية، والمركبات العمومية.



وأضاف العميد ركيبات خلال حديثه لـ"هلا اف ام"، اليوم الثلاثاء، أن التعرفة التي سيبدأ العمل بها اليوم في جميع مراكز إدارة الترخيص في المملكة، يأتي بناء على سعة محرك المركبة، وليس على نوع المركبة، سواء كانت عادية أم هجينة.



وبدأت إدارة ترخيص السواقين والمركبات اليوم الثلاثاء بتطبيق النظام المعدل لنظام رسوم رخص القيادة، وتسجيل وترخيص المركبات لسنة 2017.



وتنص المادة:

1 - يسمى هذا النظام (نظام معدل لنظام رسوم رخص القيادة وتسجيل وترخيص المركبات لسنة 2017 ) ويقرأ مع النظام رقم (100) لسنة 2015 المشار اليه فيما يلي بالنظام الأصلي وما طرأ عليه من تعديل نظام واحد، ويعمل به من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية.



المادة 2 – يلغى نص الفقرة (ب) من المادة (10) من النظام الأصلي، ويستعاض عنه بالنص التالي: ب - باستثناء المركبات العمومية يستوفى رسم اضافي عن نقل ملكية أي مركبة من شخص الى شخص اخر سواء أكان طبيعيا أم اكان معنويا على النحو التالي: فئة المحرك حتى 1500 سي سي - 50 دينارا للمركبات التي لا يتجاوز عمرها (10) سنوات و40 دينارا للمركبات التي يزيد عمرها على (10) سنوات.



اكبر من 1500سي سي وحتى 2000 – 100 دينار للمركبات التي لا يتجاوز عمرها (10) سنوات، و80 دينارا للمركبات التي يزيد عمرها على (10) سنوات.



اكبر من 2000 سي سي وحتى 3000 سي سي – 400 دينار للمركبات التي لا يتجاوز عمرها (10) سنوات، و120 دينارا للمركبات التي يزيد عمرها على (10) سنوات.