وفاة خمسيني بحادث في بطن الغول

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السبيل - توفي شخص يبلغ من العمر (55) عاماً، وأصيب اثنان آخران بجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم؛ اثر حادث تدهور تعرضت له إحدى المركبات في منطقة بطن الغول في محافظة معان. السبيل - توفي شخص يبلغ من العمر (55) عاماً، وأصيب اثنان آخران بجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم؛ اثر حادث تدهور تعرضت له إحدى المركبات في منطقة بطن الغول في محافظة معان.



وذكرت مديرية الاعلام بالدفاع المدني من خلال بيان، وصل "السبيل" نسخة عنه، صباح اليوم الثلاثاء، أن فرقها قدمت الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهما، وإخلاء الوفاة إلى مستشفى معان الحكومي، والحالة العامة للمصابين متوسطة.