أجواء باردة نسبيا وارتفاع الحرارة غدا

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السبيل- توالي درجات الحرارة ارتفاعها نهار اليوم، وتسود أجواء باردة نسبياً مع ظهور كميات من السُحب العالية، في حين تكون الأجواء لطيفة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وفق موقع طقس العرب. السبيل- توالي درجات الحرارة ارتفاعها نهار اليوم، وتسود أجواء باردة نسبياً مع ظهور كميات من السُحب العالية، في حين تكون الأجواء لطيفة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وفق موقع طقس العرب.

وأشار الموقع إلى أن الرياح تكون جنوبية شرقية معتدلة السرعة، مثيرة للغبار الخفيف في المناطق الصحراوية، أمّا في خليج العقبة، فتكون شمالية معتدلة السرعة.

وفي الليل تسود أجواء باردة في عموم المناطق، وفق الموقع بخاصة، في البادية والسهول الشرقية، وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى مُعتدلة السرعة.

أما درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة ففي: شرق عمان: من 17 الى9، غرب عمان: من 15 الى 7، إربد: من 16 الى 7، جرش: من 15 الى 8، السلط: من 16 الى 6، عجلون: من 14 الى 7، الزرقاء: من 17 الى 5، المفرق: من 16 الى 6، مأدبا: من 15 الى 3، الكرك: من 19 الى 9، الطفيلة: من 18 الى 10، معان: من 17 الى 5، العقبة: من 22 الى 13، البحر الميت: من 24 الى 13.

ويتوقع "طقس العرب" أن يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة نهار غد، بحيث تصبح اعلى من معدلاتها في مثل هذا الوقت من العام بحدود اي 2 الى 3 درجات مئوية، وتسود أجواء باردة نسبياً عموماً فوق الجبال، في حين تكون الأجواء لطيفة في باقي المناطق وخاصةً في الأغوار والبحر الميت والعقبة.

كما تظهر كميات من السحب المنخفضة خلال ساعات العصر بخاصة في الشمال، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا فوق جبال الشراه، أمّا في خليج العقبة، فتكون الرياح شمالية معتدلة السرعة.

