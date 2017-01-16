العكايلة يطالب بزيادة مرتبات الموظفين 50 دينارا

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السبيل- طالب رئيس كتلة الاصلاح النيابية الدكتور عبدالله العكايلة الحكومة *بزيادة رواتب موظفي الدولة المدنيين والعسكريين "المتقاعدين والعاملين" بواقع خمسين دينارا للفرد*، حيث أن مثل هذا القرار لن يكلّفها أكثر من 450 مليون دينار سنويا، مشددا في ذات السياق على رفض الكتلة أي توجه لرفع الأسعار على المواطنين.



وقدّم العكايلة خلال مناقشته مشروع قانون عدة مقترحات للحكومة لتحصيل وتسديد عجز الموازنة دون اللجوء إلى جيب المواطن، أبرزها *تحصيل مديونية دائرة ضريبة الدخل من المتنفذين المتهربين ضريبا*، والذين يترتب عليهم 4 مليار دينار منها 3 مليار دينار حاصلة على أحكام قضائية نهائية.



ولفت العكايلة إلى *ضرورة تنظيم سوق العمل وضبط العمالة الوافدة غير المرخصة، واعادة النظر برسوم التعدين*، بالاضافة لدراسة مقترحات النواب التي تقدموا بها خلال مناقشاتهم السابقة والتي يمكن من خلالها تحصيل أضعاف أضعاف مبلغ الـ450 مليون المطلوبة لصندوق النقد الدولي أو اللازمة لزيادة رواتب موظفي الدولة "العاملين والمتقاعدين".



*وأكد العكايلة إن المواطن يساهم بنحو 96% من قيمة النفقات الجارية في مشروع قانون الموازنة*، ويدفع ضرائب مباشرة وغير مباشرة بأكثر من 7 مليارات دينار، واليوم هو ينتظر أن نضع في جيبه شيئا بعد أن بقينا طيلة السنوات الماضية نسحب منه.



كما *انتقد العكايلة معظم بنود مشروع قانون الموازنة لسنة 2017*، بعد تمهيد تضمن مراجعة لواقع الاقتصاد الأردني منذ العام 1989، حيث *تمكن الملك الراحل الحسين بن طلال في حينها من انقاذ الاقتصاد باجراء اصلاح سياسي حقيقي مكّن الشعب من اختيار ممثليه تحت قبة البرلمان ومجيء حكومتين "متميزتين"*، مرورا ببرنامج الاصلاح الاقتصادي الذي انتهى عام 2004 وقالوا حينها ان اقتصادنا اصبح معافى، قبل أن يأتي الليبراليون الجدد الذين أداروا الدولة كأنها شركة خاصة وباعوا مقدرات وشركات الوطن.