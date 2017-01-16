الدغمي يطالب بالتفاهم مع نظام الأسد لإعادة اللاجئين

السبيل- بتراطالب النائب عبد الكريم الدغمي باسترداد بيوت بملايين منحت لمسؤولين، وسلف تصرف لمسؤولين -لا داعي لها -، واستكمال مشروع دمج والغاء المؤسسات المستقلة، اضافة الى مراجعة قضية "معلولية المتقاعدين " الذين يعودون للحكومة ،مؤكدا وجود "فساد" في وزارة الطاقة وضرورة تشكيل لجنة للتحقق مما يجري فيها .واكد ضرورة التفاهم مع الدولة السورية لإعادة اللاجئين الى بلادهم ، خاصة واننا كدولة لسنا في حالة حرب مع سوريا وهناك علاقات قائمة على عدة مستويات ، لافتا الى ان سوريا ستتحرر من الارهاب عاجلا ام عاجلا وستبقى عربية ابية واقفة على قدميها .ودعا الى تأجيل تنفيذ مشروع اللامركزية الذي يحتاج تنفيذه الى تكاليف انتخابات ورواتب ومكاتب وسيارات بما يوفر للخزينة اموال تحتاجها في هذا الوقت ، مشيرا الى معوقات الاستثمار المحلي والاجنبي من قبل مسؤولين اما يريدون المشاركة او ان المعاملة لم تأت من اطراف معينه على حد وصفه .