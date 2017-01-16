الدغمي يطالب بالتفاهم مع نظام الأسد لإعادة اللاجئين
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طالب النائب عبد الكريم الدغمي باسترداد بيوت بملايين منحت لمسؤولين، وسلف تصرف لمسؤولين -لا داعي لها -، واستكمال مشروع دمج والغاء المؤسسات المستقلة، اضافة الى مراجعة قضية "معلولية المتقاعدين " الذين يعودون للحكومة ،مؤكدا وجود "فساد" في وزارة الطاقة وضرورة تشكيل لجنة للتحقق مما يجري فيها .
واكد ضرورة التفاهم مع الدولة السورية لإعادة اللاجئين الى بلادهم ، خاصة واننا كدولة لسنا في حالة حرب مع سوريا وهناك علاقات قائمة على عدة مستويات ، لافتا الى ان سوريا ستتحرر من الارهاب عاجلا ام عاجلا وستبقى عربية ابية واقفة على قدميها .
ودعا الى تأجيل تنفيذ مشروع اللامركزية الذي يحتاج تنفيذه الى تكاليف انتخابات ورواتب ومكاتب وسيارات بما يوفر للخزينة اموال تحتاجها في هذا الوقت ، مشيرا الى معوقات الاستثمار المحلي والاجنبي من قبل مسؤولين اما يريدون المشاركة او ان المعاملة لم تأت من اطراف معينه على حد وصفه .
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