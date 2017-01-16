Menu
الإثننين 16 كانون الثاني 2017

تويترفيسبوكRSS

أرسل خبرا  اتصل بنا  من نحن

الدغمي يطالب بالتفاهم مع نظام الأسد لإعادة اللاجئين

الدغمي يطالب بالتفاهم مع نظام الأسد لإعادة اللاجئين
السبيل- بترا

طالب النائب عبد الكريم الدغمي باسترداد بيوت بملايين منحت لمسؤولين، وسلف تصرف لمسؤولين -لا داعي لها -، واستكمال مشروع دمج والغاء المؤسسات المستقلة، اضافة الى مراجعة قضية "معلولية المتقاعدين " الذين يعودون للحكومة ،مؤكدا وجود "فساد" في وزارة الطاقة وضرورة تشكيل لجنة للتحقق مما يجري فيها .

واكد ضرورة التفاهم مع الدولة السورية لإعادة اللاجئين الى بلادهم ، خاصة واننا كدولة لسنا في حالة حرب مع سوريا وهناك علاقات قائمة على عدة مستويات ، لافتا الى ان سوريا ستتحرر من الارهاب عاجلا ام عاجلا وستبقى عربية ابية واقفة على قدميها .

ودعا الى تأجيل تنفيذ مشروع اللامركزية الذي يحتاج تنفيذه الى تكاليف انتخابات ورواتب ومكاتب وسيارات بما يوفر للخزينة اموال تحتاجها في هذا الوقت ، مشيرا الى معوقات الاستثمار المحلي والاجنبي من قبل مسؤولين اما يريدون المشاركة او ان المعاملة لم تأت من اطراف معينه على حد وصفه .

إضافة تعليق

0

التعليقات

  • لا توجد تعليقات
عد إلى الأعلى