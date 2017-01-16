وفاة شاب سقط من الطابق الثاني في مأدبا

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السبيل- (بترا)-لقي شاب (16) عاما حتفه اثر سقوطه من الطابق الثاني في منطقة المأمونية الغربية في مادبا وفق مدير مستشفى النديم الحكومي الدكتور نايف الزبن .

السبيل- (بترا)-لقي شاب (16) عاما حتفه اثر سقوطه من الطابق الثاني في منطقة المأمونية الغربية في مادبا وفق مدير مستشفى النديم الحكومي الدكتور نايف الزبن .



واضاف الدكتور الزبن ان الشاب وصل بواسطة الدفاع المدني متوفيا اثر محاولته النزول من السطح الى بلكونة المنزل بواسطة حبل إلا ان انقطاع الحبل ادى الى سقوطه وتعرضه لاصابة بالغة في الرأس ادت الى وفاته.



وتم تحويل الجثة الى الطبيب الشرعي لتحديد اسباب الوفاة.

