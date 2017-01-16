بدء تطبيق رسوم رخص القيادة وترخيص المركبات اليوم

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السبيل- (بترا)- تبدا ادارة ترخيص السواقين والمركبات اليوم الثلاثاء بتطبيق النظام المعدل لنظام رسوم رخص القيادة وتسجيل وترخيص المركبات لسنة 2017 بحسب مصدر امني من مديرية الامن العام.



وتنص المادة 1 - يسمى هذا النظام ( نظام معدل لنظام رسوم رخص القيادة وتسجيل وترخيص المركبات لسنة 2017 ) ويقرأ مع النظام رقم (100) لسنة 2015 المشار اليه فيما يلي بالنظام الأصلي وما طرأ عليه من تعديل نظاما واحدا ويعمل به من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية.



المادة 2 – يلغى نص الفقرة (ب) من المادة (10) من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: ب - باستثناء المركبات العمومية يستوفى رسم اضافي عن نقل ملكية أي مركبة من شخص الى شخص اخر سواء أكان طبيعيا أم اكان معنويا على النحو التالي: فئة المحرك حتى 1500 سي سي - 50 دينارا للمركبات التي لا يتجاوز عمرها (10) سنوات و40 دينارا للمركبات التي يزيد عمرها على (10) سنوات.



اكبر من 1500سي سي وحتى 2000 – 100 دينار للمركبات التي لا يتجاوز عمرها (10) سنوات, و80 دينارا للمركبات التي يزيد عمرها على (10) سنوات.



اكبر من 2000 سي سي وحتى 3000 سي سي – 400 دينار للمركبات التي لا يتجاوز عمرها (10) سنوات, و120 دينارا للمركبات التي يزيد عمرها على (10) سنوات.