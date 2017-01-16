الزراعة تضبط 8 اطنان برتقال مهرب مع شحنة رمان

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تمكنت اجهزة وزارة الزراعة من ضبط ثمانية اطنان برتقال مستورد تم تهريبها مع مادة الرمان بدون الحصول على رخصة استيراد مسبقة من الوزارة .

السبيل- بتراتمكنت اجهزة وزارة الزراعة من ضبط ثمانية اطنان برتقال مستورد تم تهريبها مع مادة الرمان بدون الحصول على رخصة استيراد مسبقة من الوزارة .



وبحسب تقرير وزارة الزراعة تأتي خطورة تهريب هذه الكمية لكون اجراءات الوزارة تشترط حجر الحمضيات المستوردة لمدة اسبوعين خوفا من دخول ذبابة الفاكهة الى الاردن والتي يعتبر البرتقال من عوائلها الرئيسية لكونها افة حجرية.



واشار التقرير الى انه قد تم التنسيق بين اجهزة الوزارة بالابلاغ الفوري لمكافحة التهريب والتي تحفظت على الكمية واجرت المقتضى القانوني بحق المستورد تمهيدا لاتلافها.



وتهيب الوزارة بجميع الاخوة التجار عدم اللجوء الى هذه الاساليب والحصول مسبقا على رخص استيراد من الوزارة والتي تحتوي على الشروط الصحية للمنتج المستورد حفاظا على الثروة النباتية في الاردن وعدم ادخال الافات الحجرية التي تؤثر على المنتج الزراعي الاردني .