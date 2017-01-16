"عمداء الأردنية" يرد طعن طلبة مفصولين

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قرر مجلس عمداء الجامعة الأردنية اليوم الاثنين رد 7 استئنافات تقدم بها إلى المجلس طلبة صدرت بحقهم قرارات فصل نهائي من الجامعة بسبب تورطهم في الأحداث التي شهدتها الجامعة قبل نحو 6 أسابيع. السبيل - بتراقرر مجلس عمداء الجامعة الأردنية اليوم الاثنين رد 7 استئنافات تقدم بها إلى المجلس طلبة صدرت بحقهم قرارات فصل نهائي من الجامعة بسبب تورطهم في الأحداث التي شهدتها الجامعة قبل نحو 6 أسابيع.



وصادق "عمداء الأردنية" على قراره المتخذ في جلسته التي عقدها يوم الاثنين الماضي بقبول الاستئناف المقدم من الطلبة الذين تقرر فصلهم فصلا نهائيا على خلفية المشاجرات التي حدثت مؤخرا شكلا وردّه موضوعاً، وذلك استنادا للمادة (18 – أ) من نظام تأديب الطلبة.



وأكدت الجامعة، في تصريح بثته على موقعها الإلكتروني اليوم، حرصها على الطلبة والمسيرة الأكاديمية وضرورة التقيد بالأنظمة والتعليمات الناظمة لعملها، مشددة على أنها ماضية في عدم التهاون مع مثيري العنف في الجامعة، أو الرضوخ لأي ضغوطات من شأنها ثني الجامعة عن تطبيق القانون.



وكان 7 طلاب من أصل 10، قرر المجلس التأديبي في الجامعة الأردنية فصلهم نهائيا من الجامعة، تقدموا بطلبات استئناف إلى "عمداء الأردنية"، الذي شرع يوم الأحد قبل الماضي النظر في هذه الاستئنافات، خلال المدة القانونية وهي 15 يوما من تاريخ إصدار القرار.



وكان المجلس التأديبي وعميد شؤون الطلبة، واستنادا لنظام تأديب الطلبة النافذ بـ"الأردنية" وفي ضوء توصيات لجان التحقيق، قرر فصل 10 طلاب فصلا نهائيا، و7 طلاب لمدة فصل دراسي إلى أربعة فصول، فيما عوقب طالب واحد بالإنذار النهائي.



واتخذ القرار في الخامس عشر من الشهر الماضي، في حين يمنح نظام التأديب حق تقديم الاستئناف لمن صدر بحقهم عقوبات الفصل النهائي إلى مجلس العمداء خلال 15 يوما من تاريخ تبيلغ القرار.



وقالت الجامعة، وقتها، إنه "وفي ضوء ما خلصت إليه هذه اللجان (التحقيق) من قرارات، فقد تم إحالة عدد من الطلبة إلى المجلس التأديبي، الذي بدوره نظر في التوصيات واستمع إلى الطلبة المُحالين إليه، وقرّر إصدار عقوبة الفصل النهائي بحق عدد منهم تطبيقا للقوانين النافذة في الجامعة الأردنية، وتأكيدا على ضرورة التزام الطلبة بالأنظمة والتعليمات والسلوك القويم".



وتم إبلاغ عمداء كليات هؤلاء الطلبة بالقرارات الصادرة بحقهم ليقوموا بدورهم بإبلاغ الطلبة المعنيين بها، كما تم إبلاغ المسجل العام بجميع العقوبات لرصدها في ملفات الطلبة، فضلا عن إبلاغ أولياء أمور الطلبة والجهات الموفدة لهم إن وجدت.