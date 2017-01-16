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الإثننين 16 كانون الثاني 2017

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نقابة البيطريين تكشف حقيقة حادث الأسود

نقابة البيطريين تكشف حقيقة حادث الأسود
السبيل - مؤمنة معالي 

نفت نقابة الأطباء البيطريين في الأردن أن يكون المتوفى في حادث افتراس الأسود لشخصين أمس في البلقاء طبيباً بيطرياً.
وأضافت النقابة في توضيح صادر عنها اليوم الاثنين أنه وبعد التحري، تبين عدم دقة ما تم تداوله مساء الأحد حول وفاة طبيب بيطري، كان يتعامل مع أسود داخل مأوى لحيوانات مفترسة، داعية المواقع إلى تحري دقة الأخبار قبل تداولها. 

وكان مواطنان قد توفيا مساء أمس الأحد، بعد مهاجمتهما من قبل ثلاثة أسود في مأوى لتربية الحيوانات، بينما كانا يقومان برعايتها. 

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