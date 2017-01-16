نقابة البيطريين تكشف حقيقة حادث الأسود
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نفت نقابة الأطباء البيطريين في الأردن أن يكون المتوفى في حادث افتراس الأسود لشخصين أمس في البلقاء طبيباً بيطرياً.
وأضافت النقابة في توضيح صادر عنها اليوم الاثنين أنه وبعد التحري، تبين عدم دقة ما تم تداوله مساء الأحد حول وفاة طبيب بيطري، كان يتعامل مع أسود داخل مأوى لحيوانات مفترسة، داعية المواقع إلى تحري دقة الأخبار قبل تداولها.
وكان مواطنان قد توفيا مساء أمس الأحد، بعد مهاجمتهما من قبل ثلاثة أسود في مأوى لتربية الحيوانات، بينما كانا يقومان برعايتها.
وكان مواطنان قد توفيا مساء أمس الأحد، بعد مهاجمتهما من قبل ثلاثة أسود في مأوى لتربية الحيوانات، بينما كانا يقومان برعايتها.
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