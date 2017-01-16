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الإثننين 16 كانون الثاني 2017

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وفاة أربعيني اختناقاً وإصابة زوجته بغاز مدفأة في المفرق

وفاة أربعيني اختناقاً وإصابة زوجته بغاز مدفأة في المفرق
السبيل - ذكرت إدارة في الدفاع المدني أنه توفي صباح اليوم شخص يبلغ من العمر (47) عاماً، وأصيبت زوجته بضيق في التنفس؛ إثر استنشاقهما الغازات المنبعثة من مدفأة الغاز  في منطقة مغير السرحان.
وعمل فريق الإسعاف في مديرية دفاع مدني المفرق على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابة، ونقلها إلى مستشفى الملك طلال العسكري، وحالتها العامة متوسطة، في حين تم إخلاء الوفاة إلى ذات المستشفى.

وتهيب إدارة الإعلام والتثقيف الوقائي بالإخوة المواطنين ضرورة اخذ الحيطة والحذر أثناء استخدام المدافئ بشكل عام، وتهوية المنزل من حين لآخر، وعدم النوم والمدفأة مشتعلة.

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