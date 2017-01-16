وفاة أربعيني اختناقاً وإصابة زوجته بغاز مدفأة في المفرق
- حجم الخطتصغير حجم الخطزيادة حجم الخط
وعمل فريق الإسعاف في مديرية دفاع مدني المفرق على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابة، ونقلها إلى مستشفى الملك طلال العسكري، وحالتها العامة متوسطة، في حين تم إخلاء الوفاة إلى ذات المستشفى.
وتهيب إدارة الإعلام والتثقيف الوقائي بالإخوة المواطنين ضرورة اخذ الحيطة والحذر أثناء استخدام المدافئ بشكل عام، وتهوية المنزل من حين لآخر، وعدم النوم والمدفأة مشتعلة.
عد إلى الأعلى
التعليقات
- لا توجد تعليقات
إضافة تعليق