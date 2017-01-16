وفاة أربعيني اختناقاً وإصابة زوجته بغاز مدفأة في المفرق

السبيل - ذكرت إدارة في الدفاع المدني أنه توفي صباح اليوم شخص يبلغ من العمر (47) عاماً، وأصيبت زوجته بضيق في التنفس؛ إثر استنشاقهما الغازات المنبعثة من مدفأة الغاز في منطقة مغير السرحان.وعمل فريق الإسعاف في مديرية دفاع مدني المفرق على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابة، ونقلها إلى مستشفى الملك طلال العسكري، وحالتها العامة متوسطة، في حين تم إخلاء الوفاة إلى ذات المستشفى.