طقس العرب: منخفض جوي مرتقب مع نهاية يناير
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قال المتنبئ الجوي جمال الموسى من موقع طقس العرب أن المملكة قد تشهد منخفض جوي مع نهاية الشهر الحالي وبالتحديد في اليوم السادس والعشرين، قائلاً أن هذه المعلومات لا تزال غير دقيقة، وغير معروف ما إذا كان سيصحب المنخفض تساقط للثلوج.
وأضاف الموسى خلال حديثه لـ"حياة اف ام" اليوم الأحد أن حالة الضباب الكثيف الذي غطى العديد من محافظات المملكة ستتلاشى مع ظهر اليوم الإثنين، وستشهد المملكة بعد ذلك أجواء مشمسة في بعض المناطق وغائم جزئي في مناطق أخرى، وليس هناك تساقط للأمطار خلال الأيام الخمس المقبلة، وستكون درجات الحرارة أعلى من معدلها في مثل هذا الوقت.
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