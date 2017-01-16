طقس بارد نسبيا بأغلب مناطق المملكة

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السبيل- ترتفع درجات الحرارة نهار اليوم، لتكون أعلى من مُعدلاتها بقليل، وفق موقع طقس العرب، وتسود أجواء باردة نسبياً عموماً، مع ظهور كميات كبيرة من السُحب العالية، أما الرياح، فتكون جنوبية شرقية مُعتدلة السُرعة.

وفي خليج العقبة، أوضح الموقع أن الرياح تكون شمالية معتدلة السرعة، فيما تبلغ درجة حرارة سطح مياه البحر 20 درجة مئوية.



في الليل، تسود أجواء باردة عموماً في أغلب المناطق، وباردة على نحو لافت في مناطق البادية والسهول الشرقية، وتكون الرياح جنوبية شرقية، مُعتدلة السرعة.



أما درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة فتكون في: شرق عمان: من 15 إلى9، غرب عمان: من 13 إلى 7، إربد: من 14 إلى 5، جرش: من 13 إلى 6، السلط: من 13 إلى 6، عجلون: من 12 إلى 5، الزرقاء: من 15 إلى 6، المفرق: من 15 إلى 6، مأدبا: من 12 إلى5، الكرك: من 15 إلى 5، الطفيلة: من 15 إلى 8، معان: من 16 إلى 6، العقبة: من 19 إلى 11، البحر الميت: من 20 إلى 10.



وأضاف طقس العرب، إنه يتوقع توالي درجات الحرارة نهار غد ارتفاعها، وتسود أجواء باردة نسبياً مع ظهور كميات من السُحب العالية، في حين تكون الأجواء لطيفة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة. أمّا في خليج العقبة، فتكون الرياح: شمالية معتدلة السرعة، ودرجة حرارة سطح مياه البحر 20 درجة مئوية.