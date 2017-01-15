رئيس الأركان من الرياض: ملتزمون بدعم محاربة ''داعش''

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شارك رئيس هيئة الاركان المشتركة الفريق الركن محمود عبدالحليم فريحات، في المؤتمر الخاص بالدول العربية والإسلامية التي تشارك ضمن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة المعروف إعلامياً بـ"داعش"، الذي عقد اليوم الاحد في العاصمة السعودية الرياض.

السبيلشارك رئيس هيئة الاركان المشتركة الفريق الركن محمود عبدالحليم فريحات، في المؤتمر الخاص بالدول العربية والإسلامية التي تشارك ضمن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة المعروف إعلامياً بـ"داعش"، الذي عقد اليوم الاحد في العاصمة السعودية الرياض.



وبين الفريق الركن فريحات خلال المؤتمر، التهديدات التي يشكلها "داعش" على المملكة، مؤكدا التزام الاردن بدعم كل الجهود الدولية لمحاربته.



وتم مراجعة الخطط والاستراتيجيات العسكرية الخاصة لمحاربة "داعش" خلال المؤتمر الذي شاركت فيه 13 دولة عربية وإسلامية.







