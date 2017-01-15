2755 فتاة صغيرة يرأسن أسراً في الأردن

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ترأس 2755 فتاة أسرهن في الأردن، ما يلقي عليهن مسؤوليات كبيرة، وفقا لجمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن".

السبيل - بتراترأس 2755 فتاة أسرهن في الأردن، ما يلقي عليهن مسؤوليات كبيرة، وفقا لجمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن".



وتعتقد "تضامن" أن الفتيات الصغيرات يتحملن مسؤوليات كبيرة إضافية، عندما يتعلق الأمر بترؤس أسرهن، والذي في أغلب الأحيان يكون نتيجة طبيعية للزواج والحمل المبكرين.



وبحسب "تضامن"، فإن هناك علاقة عكسية بين عدد الأفراد، والأسر التي ترأسها النساء، فالنساء يرأسن نحو 56 ألف أسرة عدد أفرادها فرداً واحداً، ونحو 49 ألف أسرة عدد أفرادها إثنين، وحوالي 41 ألف أسرة عدد أفرادها3، و33 ألف أسرة عدد أفرادها 4، و26 ألف أسرة عدد أفرادها 5، و20 أسرة ألف عدد أفرادها 6، ووصل عدد الأسر التي ترأسها نساء ويزيد عدد أفرادها عن 15 فرداً الى 979 أسرة.



وبينت نتائج التعداد العام للسكان والمساكن في الأردن لعام 2015، أن عدد الأسر الخاصة بلغ 942ر1 مليون أسرة، مع استثناء حوالي 576ر15 ألف أسرة لم تكتمل بياناتها، إذ ترأس الذكور نحو 692ر1 مليون أسرة، فيما ترأست الإناث 241ر249 ألف أسرة، بنسبة وصلت الى 8ر12 بالمئة.



ومعظم الأسر التي ترأسها نساء تعيش في المناطق الحضرية 388ر229 ألف أسرة، فيما تعيش 853ر19 ألف أسرة في المناطق الريفية، ويبلغ عدد أفراد الأسر التي ترأسها نساء 278ر857 ألف فرد من الذكور والإناث.



وتلاحظ "تضامن" أنه كلما ارتفع عمر النساء زاد عدد الأسر التي يرأسنها لتبلغ ذروتها في الفئة العمرية 50-54 عاماً ومن ثم تعاود الانخفاض.



وترأس النساء في الفئة العمرية 15-19 عاماً 2755 أسرة، وفي الفئة العمرية 20-24 عاماً يرأسن 9089 أسرة، وفي الفئة العمرية 25-29 عاماً يرأسن 14583 أسرة، وفي الفئة العمرية 30-34 عاماً يرأسن 864ر17 أسرة، وفي الفئة العمرية 35-39 عاماً يرأسن 643ر20 أسرة، وفي الفئة العمرية 40-44 عاماً يرأسن 409ر22 أسرة، وفي الفئة العمرية 45-49 عاماً يرأسن 447ر25 أسرة، وفي الفئة العمرية 50-54 عاماً يرأسن 889ر25 أسرة، وفي الفئة العمرية 55-59 عاماً يرأسن 662ر24 أسرة، وفي الفئة العمرية 60-64 عاماً يرأسن 917ر20 أسرة، وفي الفئة العمرية 65-69 عاماً يرأسن 722ر21 أسرة، وفي الفئة العمرية 70-74 عاماً يرأسن 651ر17 أسرة، وفي الفئة العمرية 75-79 عاماً يرأسن 712ر13 أسرة، وأخيراً ترأس النساء فوق 80 عاماً 898ر11 أسرة.



وتبين أن 501ر74 أسرة ترأسها نساء أميات بنسبة 4ر30 بالمئة، وبلغ عدد الأسر التي ترأسها نساء يحملن شهادة البكالوريس فأعلى 4ر9 بالمئة، وبعدد 169ر23 ألف أسرة، منها 2035 أسرة ترأسها نساء يحملن شهادة الماجستير، و655 أسرة ترأسها نساء يحملن شهادة الدكتوراة.



وأشارت "تضامن" إلى أن 4ر45 بالمئة من الأسر ترأسها نساء أرامل وبعدد 317ر113 ألف أسرة، و 9ر35 بالمئة من الأسر ترأسها نساء متزوجات بعدد، 468ر89 ألف أسرة، و6ر10 بالمئة من الأسر ترأسها نساء عزباوات بعدد 494ر26 ألف أسرة، و8ر6 بالمئة من الأسر ترأسها نساء مطلقات بعدد 113ر17 ألف أسرة، فيما ترأس النساء المنفصلات 2777 أسرة.







