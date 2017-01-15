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الأحد 15 كانون الثاني 2017

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وقفة أمام ''النواب'' للمطالبة بعدم رفع الأسعار

وقفة أمام &#039;&#039;النواب&#039;&#039; للمطالبة بعدم رفع الأسعار
السبيل- (بترا)- شارك العشرات اليوم الأحد، في الوقفة الاحتجاجية أمام مجلس النواب، والتي نظمتها أحزاب قومية ويسارية، مطالبين بعدم رفع الأسعار.
ودعا المشاركون بالوقفة الى معالجة الأزمة الاقتصادية بشمولية ومن خلال حزم متكاملة.

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