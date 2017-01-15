وقفة أمام ''النواب'' للمطالبة بعدم رفع الأسعار الأحد, 15 كانون2/يناير 2017 18:40 حجم الخطتصغير حجم الخطزيادة حجم الخطTweetالسبيل- (بترا)- شارك العشرات اليوم الأحد، في الوقفة الاحتجاجية أمام مجلس النواب، والتي نظمتها أحزاب قومية ويسارية، مطالبين بعدم رفع الأسعار. ودعا المشاركون بالوقفة الى معالجة الأزمة الاقتصادية بشمولية ومن خلال حزم متكاملة.Tweetإضافة تعليقالاسم (مطلوب):0إرسال التعليقالتعليقات التعليقات فرز حسب الأقدمفرز حسب الأحدث لا توجد تعليقات تعليقات مميزةالإعجابات عد إلى الأعلى
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