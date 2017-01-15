الملقي عن قضية المعتقلين: متهمون بتحريض الرأي العام
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وأضاف الملقي أن القضية ما زالت قيد التحقيق وأوضح أن التوقيف جاء بناء على تهمة "القيام بأعمال تحريض تثير الرأي العام"" وتسعى لتغيير أضع المجتمع الأساسية
وشدد أن الحكومة بمختلف اجهزتها تحترم تعبير المواطنين السلمي عن آراءهم وتابع أنه لا يوجد استهداف لأي مواطن يعارض سياسات الحكومة طالما التزمت بالقانون والدستور.
وشدد أن الحكومة بمختلف اجهزتها تحترم تعبير المواطنين السلمي عن آراءهم وتابع أنه لا يوجد استهداف لأي مواطن يعارض سياسات الحكومة طالما التزمت بالقانون والدستور.
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