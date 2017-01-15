الملقي عن قضية المعتقلين: متهمون بتحريض الرأي العام

Tweet السبيل- قال رئيس الوزراء هاني الملقي مساء الأحد أن توقيف الأجهزة الأمنية لعدد من النشطاء جاء بناء على مذكرة من مدعي عام أمن الدولة.

وأضاف الملقي أن القضية ما زالت قيد التحقيق وأوضح أن التوقيف جاء بناء على تهمة "القيام بأعمال تحريض تثير الرأي العام"" وتسعى لتغيير أضع المجتمع الأساسية

وشدد أن الحكومة بمختلف اجهزتها تحترم تعبير المواطنين السلمي عن آراءهم وتابع أنه لا يوجد استهداف لأي مواطن يعارض سياسات الحكومة طالما التزمت بالقانون والدستور.

