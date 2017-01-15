''الإصلاح'' قلقة من مصادرة حرية الرأي وازدياد القبضة الأمنية

Tweet السبيل - أكدت كتلة الإصلاح انها قلقة من مصادرة حرية الرأي والتعبير وازياد القبضة الأمنية في معالجة الملفات السياسية الساخنة، وذلك تعليقاً على الاعتقالات الاخيرة التي طالت عدداً من السياسيين والناشطين.



وتالياً نص البيان كما وصل "السبيل" نسخة منه:



بيان صحفي صادر عن كتلة الإصلاح النيابية حول حملة الاعتقالات الأخيرة



تابعت كتلة الاصلاح النيابية حملة الاعتقالات الاخيرة التي طالت عددا من الناشطين السياسيين على خلفية مواقفهم وآرائهم السياسية الأخيرة في قضايا الإصلاح و الفساد والأزمات الاقتصادية.



كما تنظر الكتلة بعين القلق نحو مصادرة حرية الرأي والتعبير وازدياد القبضة الأمنية في معالجة الملفات السياسية الساخنة ، وتماهيا مع التوجيهات الملكية السامية بسيادة دولة القانون فإن الكتلة تدعو لإطلاق الحريات العامة للمواطنين التي يكفلها الدستور ، بما يحفظ استقرار البلاد وأمن العباد ، وتحويل أي تجاوز على القانون – إن ثبت – للقضاء ، فهو الأولى بالفصل في هذه المسألة.



الناطق الإعلامي باسم كتلة الإصلاح النيابية

النائب الدكتورة ديمة طهبوب