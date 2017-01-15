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الأحد 15 كانون الثاني 2017

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تعرّف على الوزراء الجدد في حكومة الملقي

تعرّف على الوزراء الجدد في حكومة الملقي
السبيل - 
صدرت اليوم الأحد الإرادة الملكية بالموافقة على إجراء تعديل على حكومة الدكتور هاني الملقي، وتعيين ستة وزراء جدد لكل من: وزارة الداخلية، ووزارة الخارجية وشؤون المغتربين، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الشباب، ومنصب وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء. 
وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء د. ممدوح صالح حمد العبادي: 



- من مواليد عمان عام 1943م.
- درس طب العيون في تركيا، وحاز الاختصاص من بريطانيا.
- انتخب نائباً في مجلس النواب الأردني الرابع عشر، وشغل منصب نائب رئيس مجلس النواب آنذاك. 


وزير الخارجية وشؤون المغتربين السيد أيمن حسين عبد الله الصفدي: 



- من مواليد محافظة الزرقاء عام 1962م.

- يحمل شهادة البكالوريوس في الأدب الانجليزي من جامعة اليرموك.

- شهادة الماجستير في الإعلام الدولي من جامعة بيلور بولاية تكساس في الولايات المتحدة.
شغل منصب وزير دولة ونائب رئيس الوزراء بحكومة سمير الرفاعي.
- شغل منصب مستشار الملك لشؤون الإعلام والاتصال.


وزير الداخلية غالب سلامة صالح الزعبي :



- من مواليد السلط عام 1943م.
- حاصل على درجة الماجستير في القانون عام 1981م.
شغل مناصب عدة منها مدير مكافحة المخدرات، ومدير شرطة محافظة العاصمة، ومساعداً لمدير الأمن العام برتبة لواء، تقلد خلالها العديد من الأوسمة والميداليات.
- انتخب نائباً في البرلمان لدورتين.
- شغل منصب وزير الدولة للشؤون البرلمانية عام 2009 ، ومنصب وزير الداخلية عام 2012، ومنصب وزير العدل في 2013. 

 وزير الدولة للشؤون القانونية  بشر هاني الخصاونة:


- من مواليد عام 1969م.
- حاصل على درجة الدكتوراة في القانون من بريطانيا.
- شغل منصب "سفير" لدى العديد من الدول.
- شغل منصب "مستشار" في رئاسة الوزراء بين عامي 2008 و 2009.
- شغل منصب وزير الدولة للشؤون الخارجية. 

وزير التربية والتعليم الدكتور عمر أحمد منيف الرزاز:



- حاصل على درجة الدكتوراة في التخطيط من جامعة هارفارد 
- شغل منصب المدير العام لمؤسسة الضمان الاجتماعي (2006-2010).
- شغل منصب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي.

 وزير الشباب حديثة جمال حديثه الخريشة:

- من مواليد عام 1973م.
- حائز درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية من الجامعة الأردنية.
- شغل منصب رئيس بلدية سحاب، ومدير الشؤون البلدية لمحافظة العاصمة.
-انتخب نائباً في البرلمان الأردني. 

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