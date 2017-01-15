تعرّف على الوزراء الجدد في حكومة الملقي
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صدرت اليوم الأحد الإرادة الملكية بالموافقة على إجراء تعديل على حكومة الدكتور هاني الملقي، وتعيين ستة وزراء جدد لكل من: وزارة الداخلية، ووزارة الخارجية وشؤون المغتربين، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الشباب، ومنصب وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء.
وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء د. ممدوح صالح حمد العبادي:
- من مواليد عمان عام 1943م.
- درس طب العيون في تركيا، وحاز الاختصاص من بريطانيا.
- انتخب نائباً في مجلس النواب الأردني الرابع عشر، وشغل منصب نائب رئيس مجلس النواب آنذاك.
وزير الخارجية وشؤون المغتربين السيد أيمن حسين عبد الله الصفدي:
- من مواليد محافظة الزرقاء عام 1962م.
- شهادة الماجستير في الإعلام الدولي من جامعة بيلور بولاية تكساس في الولايات المتحدة.
وزير الداخلية غالب سلامة صالح الزعبي :
- من مواليد السلط عام 1943م.
- حاصل على درجة الماجستير في القانون عام 1981م.
- شغل مناصب عدة منها مدير مكافحة المخدرات، ومدير شرطة محافظة العاصمة، ومساعداً لمدير الأمن العام برتبة لواء، تقلد خلالها العديد من الأوسمة والميداليات.
- من مواليد عام 1969م.
- حاصل على درجة الدكتوراة في القانون من بريطانيا.
- شغل منصب "سفير" لدى العديد من الدول.
- شغل منصب "مستشار" في رئاسة الوزراء بين عامي 2008 و 2009.
- شغل منصب وزير الدولة للشؤون الخارجية.
وزير التربية والتعليم الدكتور عمر أحمد منيف الرزاز:
- حاصل على درجة الدكتوراة في التخطيط من جامعة هارفارد
- شغل منصب المدير العام لمؤسسة الضمان الاجتماعي (2006-2010).
- شغل منصب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي.
وزير الشباب حديثة جمال حديثه الخريشة:
- من مواليد عام 1973م.
- حائز درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية من الجامعة الأردنية.
- شغل منصب رئيس بلدية سحاب، ومدير الشؤون البلدية لمحافظة العاصمة.
-انتخب نائباً في البرلمان الأردني.
- من مواليد عمان عام 1943م.
- درس طب العيون في تركيا، وحاز الاختصاص من بريطانيا.
- انتخب نائباً في مجلس النواب الأردني الرابع عشر، وشغل منصب نائب رئيس مجلس النواب آنذاك.
وزير الخارجية وشؤون المغتربين السيد أيمن حسين عبد الله الصفدي:
- من مواليد محافظة الزرقاء عام 1962م.
- يحمل شهادة البكالوريوس في الأدب الانجليزي من جامعة اليرموك.
- شهادة الماجستير في الإعلام الدولي من جامعة بيلور بولاية تكساس في الولايات المتحدة.
- شغل منصب وزير دولة ونائب رئيس الوزراء بحكومة سمير الرفاعي.
- شغل منصب مستشار الملك لشؤون الإعلام والاتصال.
وزير الداخلية غالب سلامة صالح الزعبي :
- من مواليد السلط عام 1943م.
- حاصل على درجة الماجستير في القانون عام 1981م.
- شغل مناصب عدة منها مدير مكافحة المخدرات، ومدير شرطة محافظة العاصمة، ومساعداً لمدير الأمن العام برتبة لواء، تقلد خلالها العديد من الأوسمة والميداليات.
- انتخب نائباً في البرلمان لدورتين.
- شغل منصب وزير الدولة للشؤون البرلمانية عام 2009 ، ومنصب وزير الداخلية عام 2012، ومنصب وزير العدل في 2013.
وزير الدولة للشؤون القانونية بشر هاني الخصاونة:
- شغل منصب وزير الدولة للشؤون البرلمانية عام 2009 ، ومنصب وزير الداخلية عام 2012، ومنصب وزير العدل في 2013.
وزير الدولة للشؤون القانونية بشر هاني الخصاونة:
- من مواليد عام 1969م.
- حاصل على درجة الدكتوراة في القانون من بريطانيا.
- شغل منصب "سفير" لدى العديد من الدول.
- شغل منصب "مستشار" في رئاسة الوزراء بين عامي 2008 و 2009.
- شغل منصب وزير الدولة للشؤون الخارجية.
وزير التربية والتعليم الدكتور عمر أحمد منيف الرزاز:
- حاصل على درجة الدكتوراة في التخطيط من جامعة هارفارد
- شغل منصب المدير العام لمؤسسة الضمان الاجتماعي (2006-2010).
- شغل منصب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي.
وزير الشباب حديثة جمال حديثه الخريشة:
- من مواليد عام 1973م.
- حائز درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية من الجامعة الأردنية.
- شغل منصب رئيس بلدية سحاب، ومدير الشؤون البلدية لمحافظة العاصمة.
-انتخب نائباً في البرلمان الأردني.
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