تعرّف على الوزراء الجدد في حكومة الملقي

السبيل -صدرت اليوم الأحد الإرادة الملكية بالموافقة على إجراء تعديل على حكومة الدكتور هاني الملقي، وتعيين ستة وزراء جدد لكل من: وزارة الداخلية، ووزارة الخارجية وشؤون المغتربين، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الشباب، ومنصب وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء.

وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء د. ممدوح صالح حمد العبادي:

وزير الخارجية وشؤون المغتربين السيد أيمن حسين عبد الله الصفدي:

- من مواليد عمان عام 1943م.- درس طب العيون في تركيا، وحاز الاختصاص من بريطانيا.- انتخب نائباً في مجلس النواب الأردني الرابع عشر، وشغل منصب نائب رئيس مجلس النواب آنذاك.- من مواليد محافظة الزرقاء عام 1962م.

- يحمل شهادة البكالوريوس في الأدب الانجليزي من جامعة اليرموك.

- شهادة الماجستير في الإعلام الدولي من جامعة بيلور بولاية تكساس في الولايات المتحدة.

- شغل منصب وزير دولة ونائب رئيس الوزراء بحكومة سمير الرفاعي.

- شغل منصب مستشار الملك لشؤون الإعلام والاتصال.

وزير الداخلية غالب سلامة صالح الزعبي :





1943م.

شغل مناصب عدة منها مدير مكافحة المخدرات، ومدير شرطة محافظة العاصمة، ومساعداً لمدير الأمن العام برتبة لواء، تقلد خلالها العديد من الأوسمة والميداليات.

- انتخب نائباً في البرلمان لدورتين.

- شغل منصب وزير الدولة للشؤون البرلمانية عام 2009 ، ومنصب وزير الداخلية عام 2012، ومنصب وزير العدل في 2013.



وزير الدولة للشؤون القانونية بشر هاني الخصاونة:

1969م.

وزير التربية والتعليم الدكتور عمر أحمد منيف الرزاز:

وزير الشباب حديثة جمال حديثه الخريشة:

- من مواليد عام 1973م.

- حائز درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية من الجامعة الأردنية.

- شغل منصب رئيس بلدية سحاب، ومدير الشؤون البلدية لمحافظة العاصمة.

-انتخب نائباً في البرلمان الأردني.

- من مواليد السلط عام- حاصل على درجة الماجستير في القانون عام 1981م.- من مواليد عام- حاصل على درجة الدكتوراة في القانون من بريطانيا.- شغل منصب "سفير" لدى العديد من الدول.- شغل منصب "مستشار" في رئاسة الوزراء بين عامي 2008 و 2009.- شغل منصب وزير الدولة للشؤون الخارجية.- حاصل على درجة الدكتوراة في التخطيط من جامعة هارفارد- شغل منصب المدير العام لمؤسسة الضمان الاجتماعي (2006-2010).- شغل منصب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي.