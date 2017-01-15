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الأحد 15 كانون الثاني 2017

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إرادة ملكية بالموافقة على تعديل حكومة الملقي - أسماء

إرادة ملكية بالموافقة على تعديل حكومة الملقي - أسماء
السبيل  - صدرت الارادة الملكية  الأحد، بالموافقة على التعديل الثاني لحكومة الدكتور هاني الملقي الثانية.

 وبناء على تنسيب رئيس الوزراء :

يعين معالي الدكتور ممدوح حمد العبادي وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء

يعين معالي السيد غالب سلامة الزعبي وزيراً للداخلية

يعين معالي السيد ايمن حسين الصفدي وزيراً للخارجية وشؤون المغتربين

يعين معالي الدكتور عمر احمد الرزاز وزيراً للتربية والتعليم

يعين معالي السيد حديثة جمال الخريشا وزيراً للشباب

يعين معالي السيد بشر هاني الخصاونة وزير دولة للشؤون القانونية.

 ولم يؤدِ  وزير الدولة الدولة للشؤون القانونية بشر الخصاونة اليمين الدستورية الذي يتواجد حالياً في فرنسا حيث يشارك في مؤتمر باريس الدولي.

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