إرادة ملكية بالموافقة على تعديل حكومة الملقي - أسماء
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وبناء على تنسيب رئيس الوزراء :
يعين معالي الدكتور ممدوح حمد العبادي وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء
يعين معالي السيد غالب سلامة الزعبي وزيراً للداخلية
يعين معالي السيد ايمن حسين الصفدي وزيراً للخارجية وشؤون المغتربين
يعين معالي الدكتور عمر احمد الرزاز وزيراً للتربية والتعليم
يعين معالي السيد حديثة جمال الخريشا وزيراً للشباب
يعين معالي السيد بشر هاني الخصاونة وزير دولة للشؤون القانونية.
ولم يؤدِ وزير الدولة الدولة للشؤون القانونية بشر الخصاونة اليمين الدستورية الذي يتواجد حالياً في فرنسا حيث يشارك في مؤتمر باريس الدولي.
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