فتيات صغيرات يرأسن 2755 أسرة في الأردن

Tweet السبيل - بينت نتائج التعداد العام للسكان والمساكن في الأردن لعام 2015 أن عدد الأسر الخاصة بلغ مليونا و 941.903 ألف أسرة مع استثناء حوالي 15.576 ألف أسرة لم تكتمل بياناتها، ترأس الذكور مليونا و 692.662 ألف أسرة، فيما ترأست الإناث 249.241 ألف أسرة وبنسبة وصلت الى 12.8%.



وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أنه كلما ارتفع عدد أفراد الأسرة انخفض عدد الأسر التي ترأسها نساء، فالنساء يرأسن 56066 أسرة عدد أفرادها فرداً واحداً، و 49199 أسرة عدد أفرادها اثنان، و 41984 أسرة عدد أفرادها (3)، و 33373 أسرة عدد أفرادها (4)، و 26145 أسرة عدد أفرادها (5)، و 20874 أسرة عدد أفرادها (6)، و 9388 أسرة عدد أفرادها (7)، و 5335 أسرة عدد أفرادها (8)، و 2702 أسرة عدد أفرادها (9)، و 1296 أسرة عدد أفرادها (10)، و 693 أسرة عدد أفرادها (11)، و 831 أسرة عدد أفرادها (12)، و 219 أسرة عدد أفرادها (13)، و 157 أسرة عدد أفرادها (14)، فيما ارتفعت عدد الأسر التي ترأسها نساء ويزيد عدد أفرادها على (15) فرداً الى 979 أسرة.



كما أن معظم الأسر التي ترأسها نساء تعيش في المناطق الحضرية 229388 أسرة، فيما تعيش 19853 أسرة في المناطق الريفية. ويبلغ عدد أفراد الأسر التي ترأسها نساء 857278 فرداً من الذكور والإناث.



كما تلاحظ "تضامن" أنه كلما ارتفع عمر النساء زاد عدد الأسر التي يرأسنها لتبلغ ذروتها في الفئة العمرية (50-54 عاماً) ومن ثم تعاود الانخفاض. فالنساء في الفئة العمرية (15-19 عاماً) يرأسن 2755 أسرة، وفي الفئة العمرية (20-24 عاماً) يرأسن 9089 أسرة، وفي الفئة العمرية (25-29 عاماً) يرأسن 14583 أسرة، وفي الفئة العمرية (30-34 عاماً) يرأسن 17864 أسرة، وفي الفئة العمرية (35-39 عاماً) يرأسن 20643 أسرة، وفي الفئة العمرية (40-44 عاماً) يرأسن 22409 أسرة، وفي الفئة العمرية (45-49 عاماً) يرأسن 25447 أسرة، وفي الفئة العمرية (50-54 عاماً) يرأسن 25889 أسرة، وفي الفئة العمرية (55-59 عاماً) يرأسن 24662 أسرة، وفي الفئة العمرية (60-64 عاماً) يرأسن 20917 أسرة، وفي الفئة العمرية (65-69 عاماً) يرأسن 21722 أسرة، وفي الفئة العمرية (70-74 عاماً) يرأسن 17651 أسرة، وفي الفئة العمرية (75-79 عاماً) يرأسن 13712 أسرة، وأخيراً ترأس النساء فوق 80 عاماً 11898 أسرة.



وتعتقد "تضامن" بأن الفتيات الصغيرات يتحملن مسؤوليات كبيرة إضافية عندما يتعلق الأمر بترأس أسرهن، والذي في أغلب الأحيان يكون نتيجة طبيعية للزواج والحمل المبكران.



ومن حيث المستوى التعليمي للنساء اللاتي يرأسن أسرهن، فقد تبين أن 74501 أسرة ترأسها نساء أميات وبنسبة 30.4%، فيما بلغ عدد الأسر التي ترأسها نساء يحملن شهادة البكالوريس فأعلى 9.4% وبعدد 23169 أسرة منها 2035 أسرة ترأسها نساء يحملن شهادة الماجستير، و 655 أسرة ترأسها نساء يحملن شهادة الدكتوراة.



أما بخصوص الحالة الزواجية للنساء اللاتي يرأسن أسرهن، فإن 45.4% من الأسر ترأسها نساء أرامل وبعدد 113317 أسرة، و 35.9% من الأسر ترأسها نساء متزوجات وبعدد 89468 أسرة، و 10.6% من الأسر ترأسها نساء عزباوات وبعدد 26494 أسرة، و 6.8% من الأسر ترأسها نساء مطلقات وبعدد 17113 أسرة، فيما ترأس النساء المنفصلات 2777 أسرة.



وفي هذا الإطار، تبرز أهمية التمكين الاقتصادي للنساء، وخاصة للنساء اللاتي يرأسن أسرهن من خلال زيادة امتلاكهن الموارد، وحصولهن على حقوقهن في الملكية والميراث، وخفض نسب البطالة بينهن ، ومنع التمييز بين الجنسين في القوانين ذات العلاقة كالتمييز في الأجور عن الأعمال ذات القيمة المتساوية، وتفعيل النصوص القانونية الخاصة بهن في قوانين العمل والضمان الاجتماعي ونظام الخدمة المدنية وغيرها.



وتؤكد "تضامن" أن للنساء دورا حيويا وفعالا في الحفاظ على الأسرة ورفاهيتها، خاصة اللاتي يرأسن أسرهن، وأن تمكين النساء من حيث التعليم والصحة والعمل، وإنهاء كافة أشكال التمييز وعدم المساواة بين الجنسين، ووقف جميع أشكال العنف ضدهن بمختلف وسائله وأساليبه، وتمكينهن اقتصادياً واجتماعيا وسياسياً وثقافياً، ووصولهن الى مواقع صنع القرار، كلها ستساهم في وجود أسر قائمة على أسس متينة خالية من التفكك، وغير معرضة للانهيار والدمار والضياع، وقادرة على المساهمة والمشاركة بفعالية في تحقيق أهداف التنمية والتنمية لعام 2030.

