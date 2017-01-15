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الأحد 15 كانون الثاني 2017

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أهالي "الكتة" بجرش يجمعون 30 ألفًا خلال 3 ساعات.. ما السبب؟

أهالي &quot;الكتة&quot; بجرش يجمعون 30 ألفًا خلال 3 ساعات.. ما السبب؟
السبيل - مؤمنة معالي

قال زكي الرواضنة، وهو قائم على أعمال الخير في "الكتة" في جرش، إن أهالي القرية تمكنوا من جمع 30 ألفًا وخمسمئة دينار وعشرة قروش؛ لعلاج فتاة من البلدة تحتاج إلى عملية خارج البلاد بكلفة 25 ألف دينار، ولا يملك ذووها من المبلغ شيئاً.

وأضاف الرواضنة خلال حديثه لـ"حياة اف ام"،اليوم الأحد، أنه تم الاعلان قبل أيام عن مكان جمع التبرعات ما بين الساعة السابعة وحتى العاشرة مساءً في المجمع القرآني، بحضور لجنة خيرية، حيث توافد المواطنون على المجمع، وقاموا بالتبرع، وتجميع ما يزيد على المبلغ المطلوب خلال فترة وجيزة.

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