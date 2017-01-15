طقس بارد مع فرصة لتساقط الأمطار

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السبيل- يبقى الطقس بارداً عموماً نهار اليوم ودرجات الحرارة حول مُعدلاتها نسبة لهذا الوقت من العام. السبيل- يبقى الطقس بارداً عموماً نهار اليوم ودرجات الحرارة حول مُعدلاتها نسبة لهذا الوقت من العام.

وأوضح موقع طقس العرب، أن الفرصة تبقى مُهيأة لهطل زخات متفرقة من الأمطار في بعض المناطق الشمالية والوسطى مع ساعات الصباح الباكر، في حين تسود أجواء غائمة جزئياً في عموم المناطق خلال ساعات النهار. وتكون الرياح شمالية غربية مُعتدلة السرعة، تنشط عصراً، وفي خليج العقبة شمالية معتدلة السرعة.

في حين، تسود أجواء باردة في عموم المناطق ليلاً، وبشكل لافت في البادية والسهول الشرقية والجبال الجنوبية، ويتوقع تشكل الصقيع في أجزاء منها، مع ساعات الليل المتأخرة، إضافة إلى الضباب الكثيف وذلك في البادية الشرقية، وتكون الرياح متغيرة الاتجاهات، إلى شمالية غربية خفيفة السرعة.

وتوقع "طقس العرب" أن تعود درجات الحرارة نهار غد إلى الارتفاع بشكل طفيف، مع بقائها حول معدلاتها العامة نسبة لهذه الفترة من العام، وتسود أجواء باردة عموماً وخاصة في الجبال، مع ظهور كميات كبيرة من السُحب العالية. وتكون الرياح مُتغيرة الاتجاهات، تتحول إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة، وفي خليج العقبة شمالية معتدلة السرعة.

