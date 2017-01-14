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السبت 14 كانون الثاني 2017

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طعن عشريني على يد صديقه بالزرقاء

طعن عشريني على يد صديقه بالزرقاء

الزرقاء – علاء الذيب
قال مصدر امني ان خلافاً نشب بين شابين "اصدقاء" من مواليد عام 1995 ادى لطعن احدهم بعد تبادلهم للشتائم فيما بينهم.
وأضاف المصدر ان الاجهزة الامنية تبلغت بطعن شخص مساء يوم امس الجمعة، حيث تحركت على الفور لمكان الحادثة، وتم نقل المصاب الى مستشفى الزرقاء الحكومي ، حيث وصفت حالته بالمتوسطة.

وختم المصدر ان الاجهزة الامنية فتحت تحقيقاً موسعاً للوقوف على اسباب القضية.
 

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