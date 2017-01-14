ضبط كمية من المخدرات في مداهمة بالبادية الوسطى

Tweet السبيل- تمكنت قوة امنية مشتركة من قوات الدرك والامن العام تنفذ مداهمة لاحد تجار ومروجي المواد المخدرة وتلقي القبض عليه وبحوزته كمية من المواد المخدرة وسلاح ناري.

وفي التفاصيل قالت ادارة الاعلام الامني في مديرية الامن العام انه ونتيجة تكثيف الجهود ومتابعة وملاحقة المشتبهين في قضايا الاتجار وترويج المواد المخدرة , قام فريق تحقيقي من ادارة مكافحة المخدرات بتتبع ورصد وجمع المعلومات بكافة الطرق الاستخباراتية حول المدعو ( ا . م . ف ) وهو احد المشتبه بهم بحيازة وترويج المواد المخدرة وبحقة طلبين قضائيين، من اجل مداهمته والقاء القبض عليه وما بحوزته من مواد مخدرة.

واضافت ادارة الاعلام الامني انه وبعد انهاء كافة التحقيقات والتأكد من ممارسة المشتبه به لذلك النشاط الجرمي وحيازته لكمية من المواد المخدرة وتحديد مكان تواجده في احدى مناطق البادية الوسطى، جرى التنسيق مع قوات الدرك وتزويدهم بكافة المعلومات حوله وقاموا صباح اليوم بتنفيذ مداهمة لمنزله بالاشتراك مع مرتبات ادارة مكافحة المخدرات، وتمكنوا من القاء القبض عليه، وبتفيش منزله عثر على كمية من مادة الهيروين المخدر المعدة للبيع اضافة الى كمية من الحبوب المخدرة وسلاح ناري وجرى اصطحابه الى ادارة مكافحة المخدرات لمتابعة التحقيق معه تمهيدا لاحالته للقضاء.