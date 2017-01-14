أبناء من عشائر العتوم يطالبون بالإفراج عن ابنهم اللواء المتقاعد

جرش ـ السبيل ـ نصر العتوماحتشد أبناء من عشائر العتوم أمس الجمعة ليلاً في ديوان آل منديل العتوم في بلدة سوف؛ رفضاً واحتجاجاً على اعتقال ابنهم اللواء المتقاعد الدكتور محمد عبد الكريم العتوم .

وطالب المشاركون في الاجتماع الحكومةَ بالإفراج الفوري عن العتوم، وقال من خلال بيان اصدروه عقب لقائهم: "نحن عشائر العتوم سياجا كنا وسنظل لهذا الوطن ، ولم يكن منّا يوما فاسدا أو خائنا ولا متاجرا بمقدرات هذا الوطن وترابه".وكانت الأجهزة الأمنية اعتقلت اللواء المتقاعد من المخابرات العامة الدكتور محمد العتوم مساء يوم الخميس، وهو الناطق الرسمي باسم تيار المتقاعدين العسكريين.