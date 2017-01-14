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السبت 14 كانون الثاني 2017

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وزراء الملقي يقدمون استقالاتهم

وزراء الملقي يقدمون استقالاتهم
السبيل - قدم الوزراء بحكومة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي استقالاتهم، اليوم السبت، تمهيداً لإعادة تشكيلها خلال 24 ساعة المقبلة.

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