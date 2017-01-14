وزراء الملقي يقدمون استقالاتهم السبت, 14 كانون2/يناير 2017 13:49 حجم الخطتصغير حجم الخطزيادة حجم الخطTweetالسبيل - قدم الوزراء بحكومة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي استقالاتهم، اليوم السبت، تمهيداً لإعادة تشكيلها خلال 24 ساعة المقبلة. Tweetإضافة تعليقالاسم (مطلوب):0إرسال التعليقالتعليقاتتعليقات مميزةالإعجابات التعليقات (1) فرز حسب الأقدمفرز حسب الأحدثالاردنتبليغانشاء الله اسمي ايكون موجود قبل 9 دق http://maps.google.com/maps?z=15&q=,0اعجيني المشاركةURL قصير:FacebookTwitterردتعليقات مميزةالإعجابات عد إلى الأعلى
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