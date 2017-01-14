تفسير ''إلا حاجةً في نفس يعقوب'' في درس نوفل السبت

السبيل-يُفسِّر الدكتور أحمد نوفل الآية [68] من سورة يوسف: {وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ}، ويربط بينها وبين الآية [69]:{وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آَوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ}، ويبين معناها والدروس المستفادة منها، ويتناول وصية يعقوب لأبنائه عند الدخول على عزيز مصر، كما يبين الروابط بين الآية الكريمة وبين سياق القصة.