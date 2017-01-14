طقس غائم وفرصة لهطول زخات من الأمطار

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السبيل- تتأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث يكون الطقس غائما بكميات كبيرة من السحب على ارتفاعات مختلفة، وتكون الفرصة مهيأة لتساقط زخات متفرقة من الأمطار في أجزاء مختلفة من البلاد، بحسب موقع "طقس العرب"، ويكون الطقس اليوم السبت بارداً عموماً، وتبقى درجات الحرارة حول مُعدلاتها نسبةً إلى هذا الوقت من العام، وتكون الرياح جنوبية شرقية مُعتدلة السُرعة، وفي خليج العقبة تكون شمالية معتدلة السرعة. السبيل- تتأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث يكون الطقس غائما بكميات كبيرة من السحب على ارتفاعات مختلفة، وتكون الفرصة مهيأة لتساقط زخات متفرقة من الأمطار في أجزاء مختلفة من البلاد، بحسب موقع "طقس العرب"، ويكون الطقس اليوم السبت بارداً عموماً، وتبقى درجات الحرارة حول مُعدلاتها نسبةً إلى هذا الوقت من العام، وتكون الرياح جنوبية شرقية مُعتدلة السُرعة، وفي خليج العقبة تكون شمالية معتدلة السرعة.

وفي ساعات الليل تسود أجواء أقل برودة من الليالي الماضية، وتُغطي السماء كميات كبيرة من السُحب على ارتفاعات مُختلفة، ويتوقع هُطول زخات متفرقة من الأمطار فوق أجزاء مُختلفة من البلاد، وتكون الرياح جنوبية شرقية مُعتدلة السُرعة.

وبحسب نشرة "طقس العرب"، يبقى الطقس غدا الأحد بارداً عموماً، وتبقى درجات الحرارة حول مُعدلاتها نسبة لهذا الوقت من العام.

وتبقى الفرصة مُهياة لهُطول زخات متفرقة من الأمطار في بعض المناطق الشمالية والوسطى صباحاً، في حين تسود أجواء غائمة جزئياً في عموم المناطق خلال ساعات النهار، مع ظهور كميات من السُحب المنخفضة.

وتكون الرياح شمالية غربية مُعتدلة السرعة، تنشط عصراً، وفي خليج العقبة تكون شمالية معتدلة السرعة. وفي ساعات الليل تسود أجواء باردة في عموم المناطق، وبشكل لافت في البادية والسهول الشرقية والجبال الجنوبية، ويتوقع تشكل الصقيع في أجزاء منها، مع ساعات الليل المُتأخرة، وتكون الرياح متغيرة الاتجاهات، شمالية الى غربية خفيفة السرعة.

