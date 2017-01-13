آلاف المسيحيين يحجّون في ''المغطس''.. وهذه طقوسهم

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شارك آلاف المسيحيين الكاثوليك الجمعة، في قداس احتفالي بمناسبة يوم الحج السنوي إلى موقع "المغطس" على نهر الأردن الذي شهد عمادة يسوع المسيح بحسب التقاليد المسيحية.

السبيل - الأناضولشارك آلاف المسيحيين الكاثوليك الجمعة، في قداس احتفالي بمناسبة يوم الحج السنوي إلى موقع "المغطس" على نهر الأردن الذي شهد عمادة يسوع المسيح بحسب التقاليد المسيحية.



وسار موكب من عشرات الكهنة يتقدمهم المدبر الرسولي للبطريركية اللاتينية المطران بيير باتيستا بيتسالا، على وقع موسيقى فرق الكشافة، إلى النهر فملأوا جراراً من مياهه قبل دخول الكنيسة لإقامة القداس الاحتفالي.



وحضر أكثر من 4 آلاف شخص القداس الذي أقيم في "كنيسة عماد السيد المسيح" بموقع "المغطس" على مسافة نحو 50 كلم غرب عمان.



وقال النائب البطريركي للاتين في الأردن المطران مارون لحام في بداية القداس "هذا عيد ديني ووطني، عيد عماد السيد المسيح، في المكان نفسه الذي فيه تعمد السيد المسيح، وهذه نعمة يجب أن نشكر الله عليها".



وأضاف "نحن نحتفل في مكان مقدس هو المكان الذي انطلقت منه البشرى المسيحية" إلى العالم.



وأثناء القداس، بارك الكهنة مياه النهر ورشوا المشاركين بها، استذكاراً لعماد السيد المسيح بمياه النهر على يد يوحنا المعمدان، بحسب المعتقد المسيحي.

ويقع موقع "المغطس" في وادي الخرار في قرية بيت عنيا شرق نهر الأردن، وقد أدرجته لجنة التراث العالمي في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "يونسكو" على قائمة التراث العالمي عام 2015.



ويتوافد إلى الموقع عشرات آلاف السياح كل عام.







