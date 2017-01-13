انجاز تقاطع الدوريات نهاية آذار المقبل

Tweet السبيل- (بترا)- أنجزت أمانة عمان صب المرحلة الأولى من جسر تقاطع الدوريات الخارجية بحجم 900 متر مكعب والذي يجري العمل به حاليا ضمن الاعمال الانشائية لمشروع الباص السريع، وتشمل انشاء جسر بمسربين يربط شارع الملكة رانيا العبد الله من جهة صويلح مع شارع ياجوز بطول 650 مترا .



وتفقد أمين عمان عقل بلتاجي ومدير مدينة عمان المهندس عمر اللوزي سير العمل في المشروع، البالغ تكلفته 3 مليون و761 الف دينار والمتوقع انجازه نهاية شهر آذار المقبل، وتم تقسيم العمل به إلى مرحلتين للمحافظة على انسيابية حركة المرور وعدم أجراء أية اغلاقات أو تحويلات مرورية على التقاطع، الذي يشهد مرور 150 ألف سيارة يوميا .



وستتم أعمال الصب للمرحلة الثانية نهاية شهر شباط المقبل وكان العمل في المشروع انطلق مطلع شهر آب الماضي وتمتد مساحة العمل فيه على مساحة 800 متر من إشارة معروف إلى تقاطع ياجوز" الدوريات الخارجية"، وتشمل أعمال الجزر والارصفة وزراعة الاشجار واعمال تجميلية على طول مسار المشروع .



كما يشمل انشاء محطة خدمات للنقل العام المغذية ومحطة تحميل وتنزيل لخدمة منطقة الجبيهة وشفا بدران .



وشملت الجولة التفقدية سير العمل في انشاء عبارات لتصريف مياه الأمطار على دوار صويلح ضمن المساحة الممتدة من إشارة الدوريات الخارجية بإتجاه السوق التجاري / صويلح والسلط وبإتجاه إشارات ألباهاوس عبر شارع الملك عبدالله الثاني بتركيب مواسير خرسانية مزدوجة، والتي تنتهي صباح بعد غد الأحد .



واستمع بلتاجي واللوزي إلى شرح حول سير العمل في المشروع الذي يهدف إلى رفع كفاءة تصريف مياه الأمطار ومعالجة المشاكل السابقة، والتي تم رصدها، حيث كانت استكملت الاعمال المطلوبة من المرحلة الثالثة لخطوط تصريف مياه أمطار في جزء من شارع الملك عبدالله الثاني للقادم من إشارة "البا هاوس " باتجاه دوار صويلح ومخرج دوار صويلح باتجاه شارع الملكة رانيا العبدالله ( اشارة الدوريات الخارجية )، وتنفيذ خطوط تصريف مياه أمطار في شارع الملك عبدالله الثاني للجزء الممتد من إشارة الدفاع المدني إلى مدخل دوار صويلح ، وفي المنطقة الصناعية / دوار صويلح وتركيب عبارة إنبوبية بقطر الف ملم (مزدوج ) من شارع رفاعه الانصاري باتجاه شارع ابن عاشور وحتى كازية توتال على دوار صويلح.



وشدد أمين عمان، خلال الجولة التي شملت شارع الأمير طلال بن محمد في منطقة شفا بدران، على أهمية انجاز الأعمال في الشارع نهاية الشهر الجاري .



ويزيد طول الشارع المقام على جسر تقاطع شارع الأردن عن 2 كم وبعرض 30 مترا وبمسربين في كل اتجاه وجزيرة، ويهدف المشروع المنفذ من قبل كوادر وآليات الأمانة إلى تسهيل الحركة المرورية بالموقع وتنقل المواطنين في المناطق المحيطة والتي تشهد حركة عمرانية نشطة بالإضافة إلى توفير الوقت على المواطنين كون المشروع يربط شمال عمان وغربها و شرقها من خلال جسر تقاطع شارع الأردن المقام في المنطقة.

