''الصحة'' تعلن عن حاجتها لتعيين عدد من التخصصات

Tweet



السبيل- بترا



أعلنت وزارة الصحة بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية عن حاجتها لملء عدد من الشواغر في تخصصات طب الأسنان والعلاج الطبيعي والصيدلة والقبالة والمختبرات الطبية والسمع والنطق والصحة العامة( تغذية) وتعقيم واشعة.

السبيل- بتراأعلنت وزارة الصحة بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية عن حاجتها لملء عدد من الشواغر في تخصصات طب الأسنان والعلاج الطبيعي والصيدلة والقبالة والمختبرات الطبية والسمع والنطق والصحة العامة( تغذية) وتعقيم واشعة.

وحددت الوزارة شروط شغل تلك الوظائف بان يكون المتقدم اردني الجنسية وان لا يزيد عمره عن الاربعين عاما وغير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والامانة والاخلاق والاداب العامة، وان يستوفي المتقدم متطلبات اشغال الوظيفة وشروطها.



ودعت الراغبين ممن تنطبق عليهم الشروط إلى مراجعة مديرية شؤون الموظفين في مبناها الكائن في منطقة طبربور بالقرب من مستشفى الأمير حمزة مصطحبين معهم عددا من الوثائق وعلى نسختين مصدقتين من الساعة العاشرة صباحا ولغاية الثانية ظهرا.



واشارت الوزارة انه يمكن للمعنيين الاطلاع على التخصصات والشروط والوثائق المطلوبة على الموقع http://cutt.us/bpep --(بترا) أت/م ك/أس 13/1/2017 - 02:12 م

